CANAL RCN
Colombia

Los últimos segundos con vida del joven de 19 años asesinado por un habitante de calle en Itagüí

El administrador de la tienda veterinaria donde estuvo la víctima segundos antes de su crimen reveló cómo su cuerpo se desplomó a tan solo unos metros.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
07:05 a. m.
En Itagüí, Antioquia, hay conmoción por el asesinato de un joven de 19 años a manos de un hombre en condición de calle y en circunstancias que los testigos califican como absurdas e incomprensibles.

Terminaron las audiencias preliminares contra el hombre de 77 años que atacó y acabó sorpresivamente con la vida de Esteban Yepes, tras salir de una tienda veterinaria con su perrito.

El adulto mayor que apuñaló al joven fue imputado por el delito de homicidio agravado y enviado a la cárcel.

Testigo reveló cómo fue el crimen de Esteban Yepes por habitante de calle

El inesperado ataque con arma blanca que le produjo la muerte a Esteban Yepes ha impactado a la comunidad de Itagüí. Fabián Carvajal fue la última persona en hablar con el joven de 19 años, quien murió segundos después de salir de la tienda de mascotas.

Mientras yo doy la vuelta acá en el mostrador y salgo, él ya iba a mitad de cuadra tambaleando, llegó hasta la esquina y fue donde se desmayó.

El administrador de la tienda señaló que como sucedieron los hechos “fue muy, muy impactante”.

¿Cuántos años de cárcel pagaría el habitante de calle que asesinó a Esteban Yepes?

De acuerdo con la jurisprudencia colombiana, el hombre en condición de calle que asesinó al joven se enfrentaría a una condena que va entre los 33 y 50 años de prisión.

La víctima fue sepultada en Concordia, de donde era oriundo. Su familia, así como los habitantes de Itagüí, piden una dura sanción penal contra el hombre que fue capturado minutos después de cometer el crimen.

Este viernes 15 de agosto, a las 7:00 de la noche, habrá una jornada de reflexión y de solidaridad en una velatón para honrar la memoria de Esteban Yepes.

