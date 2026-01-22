Colegio de Valeria Afanador responde a sanción de la CAR que limita el uso del predio

A través de un comunicado de prensa, el Gimnasio Campestre Los Laureles respondió a la primera sanción impuesta contra la institución por la desaparición y posterior muerte de la niña Valeria Afanador, en agosto del 2025.

La sanción impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) establece que “es imperioso imponer al gimnasio Los Laureles medida preventiva consistente en suspensión inmediata de actividades desarrolladas al área de ronda de la fuente hídrica”.

La medida fue adoptada tan pronto como establecieron que el Gimnasio Los Laureles, o parte de él, se encuentra ubicado dentro del afluente conocido como río Frío; lo que representa un riesgo latente para los estudiantes.

Además, se conoció que las instalaciones del plantel se habrían modificado sin contar con la autorización de las autoridades correspondientes, en el municipio de Cajicá.

Las clases y otras actividades educativas seguirán realizándose en el plantel:

La institución de la que Valeria salió sin mayor dificultad, días antes de ser encontrada sin vida en las inmediaciones al río Frío, indicó que la medida tiene un alcance limitado y, por tanto, continuarán las clases y otras actividades educativas en el plantel:

“Esta medida no es una sanción y tiene un alcance limitado exclusivamente a dicha zona y no afecta el funcionamiento normal del colegio, ni el desarrollo de sus actividades académicas, administrativas o comunitarias”.

Y agregó que “la CAR no es la autoridad competente para ordenar la suspensión de las actividades educativas, facultad que corresponde a las autoridades del sector educación. En consecuencia, no existe decisión alguna que implique el cierre o la suspensión del servicio educativo del Gimnasio Campestre Los Laureles”.

Además, dijo haberse adelantado a la medida y mantener fuera de uso el área que, según la CAR, se encuentra en la ronda del afluente: “El colegio informa que las acciones técnicas requeridas por la autoridad ambiental ya habían sido implementadas de manera anticipada, motivo por el cual el área objeto de la medida no se encuentra en uso ni alberga actividades escolares o recreativas”.