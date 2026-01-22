Revelan irregularidades en el colegio de Cajicá donde desapareció la niña Valeria Afanador

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca suspendió actividades en la zona del río del colegio en Cajicá donde desapareció Valeria Afanador.

La autoridad ambiental determinó que el plantel educativo incumplió requisitos de distancia con el río Frío y realizó modificaciones sin autorización.

La medida de la CAR representa el primer pronunciamiento de una autoridad sobre las posibles responsabilidades institucionales en este caso que conmocionó al país.

RELACIONADO Colegio se pronuncia tras solicitud de la familia de Valeria Afanador sobre imputación contra la rectora

Esta es la sanción de la CAR al colegio en el que desapareció Valeria Afanador

La sanción consiste en la suspensión provisional de actividades en la zona aledaña al río Frío, donde fue encontrada la menor.

Según el documento al que tuvo acceso Noticias RCN, la CAR determinó que:

Es imperioso imponer al gimnasio Los Laureles medida preventiva consistente en suspensión inmediata de actividades desarrolladas al área de ronda de la fuente hídrica.

Las razones de esta medida cautelar son dos incumplimientos principales. Primero, la infraestructura del plantel educativo estaría ubicada dentro de la ronda del río Frío, lo que implica un riesgo para los estudiantes al no cumplir con la distancia reglamentaria entre las instalaciones y la fuente hídrica.

El segundo incumplimiento se refiere a modificaciones no autorizadas que habría realizado el colegio. Según la autoridad ambiental, están haciendo una intervención ilegal, ilegítima a la ronda del río con estas modificaciones, arreglos que se habrían efectuado sin el permiso de las autoridades competentes de Cajicá.

¿El colegio no tenía garantías de seguridad para los niños?

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, aseguró que "el colegio no tenía las garantías de seguridad para los niños". Aunque se trata de una medida cautelar que será estudiada de fondo, representa la primera sanción formal contra la institución educativa.

Paralelamente, la familia de Valeria solicitó formalmente a la Fiscalía imputar cargos por homicidio agravado contra la rectora y dos docentes del colegio, por la presunta omisión en la vigilancia que pudo permitir la salida de la menor del plantel educativo.

La familia ha tenido que enfrentar no solo el duelo por la pérdida de Valeria, sino también los procesos judiciales y administrativos para esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras buscan que se determinen las responsabilidades correspondientes en este caso.