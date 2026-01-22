CANAL RCN
Colombia Video

Revelan irregularidades en el colegio de Cajicá donde desapareció la niña Valeria Afanador

El Gimnasio Los Laureles fue sancionado por la CAR en medio de la investigación por la muerte de la estudiante con síndrome de Down que fue hallada sin vida.

Noticias RCN

enero 22 de 2026
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca suspendió actividades en la zona del río del colegio en Cajicá donde desapareció Valeria Afanador.

Caso Valeria Afanador: abogado de la familia da detalle clave del informe de Medicina Legal
RELACIONADO

Caso Valeria Afanador: abogado de la familia da detalle clave del informe de Medicina Legal

La autoridad ambiental determinó que el plantel educativo incumplió requisitos de distancia con el río Frío y realizó modificaciones sin autorización.

La medida de la CAR representa el primer pronunciamiento de una autoridad sobre las posibles responsabilidades institucionales en este caso que conmocionó al país.

Colegio se pronuncia tras solicitud de la familia de Valeria Afanador sobre imputación contra la rectora
RELACIONADO

Colegio se pronuncia tras solicitud de la familia de Valeria Afanador sobre imputación contra la rectora

Esta es la sanción de la CAR al colegio en el que desapareció Valeria Afanador

La sanción consiste en la suspensión provisional de actividades en la zona aledaña al río Frío, donde fue encontrada la menor.

Según el documento al que tuvo acceso Noticias RCN, la CAR determinó que:

Es imperioso imponer al gimnasio Los Laureles medida preventiva consistente en suspensión inmediata de actividades desarrolladas al área de ronda de la fuente hídrica.

Las razones de esta medida cautelar son dos incumplimientos principales. Primero, la infraestructura del plantel educativo estaría ubicada dentro de la ronda del río Frío, lo que implica un riesgo para los estudiantes al no cumplir con la distancia reglamentaria entre las instalaciones y la fuente hídrica.

El segundo incumplimiento se refiere a modificaciones no autorizadas que habría realizado el colegio. Según la autoridad ambiental, están haciendo una intervención ilegal, ilegítima a la ronda del río con estas modificaciones, arreglos que se habrían efectuado sin el permiso de las autoridades competentes de Cajicá.

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa
RELACIONADO

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa

¿El colegio no tenía garantías de seguridad para los niños?

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, aseguró que "el colegio no tenía las garantías de seguridad para los niños". Aunque se trata de una medida cautelar que será estudiada de fondo, representa la primera sanción formal contra la institución educativa.

Paralelamente, la familia de Valeria solicitó formalmente a la Fiscalía imputar cargos por homicidio agravado contra la rectora y dos docentes del colegio, por la presunta omisión en la vigilancia que pudo permitir la salida de la menor del plantel educativo.

La familia ha tenido que enfrentar no solo el duelo por la pérdida de Valeria, sino también los procesos judiciales y administrativos para esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras buscan que se determinen las responsabilidades correspondientes en este caso.

Video | Delicada versión de la rectora del colegio en el que desapareció Valeria Afanador
RELACIONADO

Video | Delicada versión de la rectora del colegio en el que desapareció Valeria Afanador

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bogotá impuso 320.000 multas por exceso de velocidad en 2025

Ecuador

Gobierno Nacional anunció impuestos del 30% a Ecuador en respuesta a los aranceles impuestos por Daniel Noboa

Ecuador

¿Cuál podría ser el impacto económico de la imposición de aranceles a productos colombianos en el Ecuador?

Otras Noticias

Alimentos

Lo que hay en la lonchera sí importa: expertos alertan sobre hábitos escolares en Colombia

Loncheras escolares en Colombia: errores frecuentes y cómo corregirlos sin gastar más. ¿Qué alimentos recomiendan los expertos?

Dólar

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 22 de enero: así abrió la divisa este jueves

El dólar amaneció a la baja en Colombia este 22 de enero tras señales desde Estados Unidos. Conozca el precio, la TRM y las claves del mercado.

Yeison Jiménez

“No me interesa”: Luisa W revela por qué no se mostró junto a Pipe Bueno en los homenajes a Yeison Jiménez

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

Independiente Santa Fe

¿A la Selección Colombia? Rodallega contó detalles de la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo