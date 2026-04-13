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Video: niña fue brutalmente embestida por un motociclista que circulaba en una vía peatonal de Santa Marta

El conductor escapó dejando la moto abandonada en medio de la reacción de testigos.

Valentina Bernal

abril 13 de 2026
09:17 p. m.
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Un hecho que ha generado indignación quedó registrado en video en el centro de Santa Marta, donde la imprudencia de un motociclista en una vía exclusiva para peatones terminó en un violento accidente que involucró a una menor de edad.

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Motociclista arrolló a niña de 7 años en vía peatonal de Santa Marta

El accidente se presentó en el sector de San Andresito, en el centro histórico de la ciudad, cuando una niña de 7 años fue atropellada por una motocicleta que circulaba con aparente exceso de velocidad por una zona peatonal.

En el video se observa cómo la menor, que estaba acompañada por un hombre, camina con tranquilidad y, en medio de su inocencia, se dispone a cruzar la vía. En cuestión de segundos, una motocicleta que desciende a gran velocidad la embiste de frente.

El impacto fue tan fuerte que tanto la niña como el conductor salen expulsados. El motociclista cae aparatosamente, pero se levanta casi de inmediato y se acerca a ver lo ocurrido.

Mientras tanto, las personas que estaban en el lugar reaccionan rápidamente. Algunos corren a auxiliar a la menor, que queda tendida en el suelo. Otros increpan al conductor, y en medio de la tensión, uno de los presentes le lanza lo que parece ser basura, mientras varios intentan agredirlo.

Motociclista que atropelló a niña de 7 años en Santa Marta huyó y abandonó la moto

Ante la reacción de los familiares y testigos, el responsable decide huir del lugar, dejando la motocicleta abandonada para evitar ser alcanzado.

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La niña fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Posteriormente fue dada de alta.

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