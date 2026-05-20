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Colegios en Soledad cancelaron clases presenciales por amenazas en redes sociales

El panfleto, incluso, advierte a quienes utilicen los uniformes de los colegios “en la mira”.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
01:42 p. m.
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Varias instituciones educativas en el municipio de Soledad, Atlántico, volvieron a las clases virtuales ante la negativa del cuerpo docente a presentarse en las aulas, por cuenta de las amenazas que realizarían los mismos estudiantes.

En redes sociales han estado rodando panfletos con amenazas a la comunidad estudiantil, generando un gran temor entre menores de edad, profesores, directivos y padres de familia.

En uno de ellos, firmado por la “oficina de seguridad de Los Costeños”, se lee: “Hacemos un llamado de advertencia a los colegios (…) les vamos a poner bombas como sigan dando clases”.

En el panfleto son mencionadas varias instituciones, entre ellas, la “Miguel Antonio Caro, ITIDA, Politécnico Caldas, Caparroso Dolores, Inobasol y John F. Kennedy”.

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Estudiantes serían los directos responsables de las amenazas:

Los supuestos integrantes del grupo criminal, incluso, advierten que no quieren ver a nadie con “los uniformes de los colegios mencionados” y que algunos estudiantes “colaboran con Los Costeños” para delatar a quienes se atrevan a contradecir “sus órdenes”.

Sin embargo, padres que no vieron el mensaje en redes sociales llegaron a los colegios con sus hijos, lo que no solo genera preocupación en la comunidad educativa, sino también molestia por la interrupción del año escolar, en algunos casos, y la presencialidad, en otros.

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Patrullas se han instalado a las afueras de los colegios:

Patrullas de la Policía han tenido que ubicarse a las afueras de los planteles educativos, en medio de la alerta que los padres califican como algo “muy grave”. Algunos de ellos denuncian que, incluso, han tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus niños en casa.

Otros, que dejan a sus hijos caminar solos al colegio, salieron corriendo del trabajo al enterarse de las amenazas, para asegurarse de que hubieran regresado a casa.

Sin embargo, en un comunicado conjunto, la Alcaldía local y la Policía Metropolitana de Barranquilla informaron que, “de acuerdo con las verificaciones preliminares adelantadas, estos contenidos estarían siendo difundidos, presuntamente, por algunos estudiantes, con el propósito de generar temor y promover la no asistencia a clases”.

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