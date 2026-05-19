Colombia pierde 218.495 estudiantes y el 48% de los niños no comprende lo que lee

Durante los últimos días, el programa de Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, encendió las alarmas sobre el complejo panorama que atraviesa el sistema escolar en el país.

El cruce de datos de las recientes pruebas internacionales PISA, el DANE y las pruebas Saber 11 revela una realidad preocupante: Colombia perdió 218.495 alumnos en solo un año, mientras que las deficiencias en aprendizajes fundamentales siguen profundizándose.

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De acuerdo con el análisis universitario, cerca del 48 % de los niños y niñas colombianos no logra comprender un texto simple al finalizar la escuela primaria.

La situación en competencias analíticas no es más alentadora, pues solo el 29 % de los estudiantes activos alcanza un nivel apenas básico en matemáticas, enfrentando serias dificultades para resolver operaciones elementales de suma, resta, multiplicación y división.

Nuevas estrategias para recuperar la eduación

El informe liderado por la academia subraya que la solución no radica en culpar a los docentes por las problemáticas del aula, sino en transformar un sistema educativo que se ha quedado rezagado ante el cambio generacional.

Los alumnos de 2026 llegan a los colegios con una mayor exposición a pantallas, nuevas dinámicas de atención, entornos familiares diversos y marcadas necesidades socioemocionales. Sin embargo, muchas prácticas pedagógicas siguen atadas a un modelo escolar rígido y tradicional.

"Los niños, niñas y adolescentes cambiaron a un ritmo acelerado y las formas de enseñar se han quedado rezagadas. Hoy el profesor no solo transmite contenidos, sino que media procesos de pensamiento, lenguaje y comprensión", afirmó Catalina Carrero, directora del programa de Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

Las deudas del sistema con los docentes

El análisis insiste en que el debate público no debe limitarse a los habituales frentes de salarios o protestas, sino en la manera en que el sistema acompaña y respalda a los educadores tras recibir su diploma.

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Basado en los indicadores de la encuesta global TALIS, el informe identifica tres necesidades críticas de formación permanente para los profesores en el país: la enseñanza a estudiantes con necesidades educativas especiales, la incorporación con criterio pedagógico de la inteligencia artificial y el manejo de entornos escolares multiculturales.

El reto actual exige que el aula deje de priorizar la repetición mecánica para dar paso a la flexibilidad, el bienestar emocional y el uso estratégico de la tecnología.