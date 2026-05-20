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Joven está entre la vida y la muerte tras ser víctima de accidente con ‘carro fantasma’

Han pasado 15 días desde que ocurrió el siniestro y las investigaciones no han tenido avances disientes.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
01:40 p. m.
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Una familia está preocupada en Bogotá por lo que le ocurrió a su hijo, quien está hospitalizado en estado crítico tras ser víctima de un accidente de tránsito ocurrido hace un par de semanas en el norte de la ciudad.

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Paralelamente, aumenta la indignación por no tener información sobre el responsable, quien emprendió la huida sin brindarle primeros auxilios al joven.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La víctima se llama Juan Esteban Abril y su papá, Juan Camilo Abril, narró en Noticias RCN cómo ocurrió el accidente. Aquel día, salió de la casa hacia la universidad y durante el recorrido se presentó la colisión.

El joven iba manejando una motocicleta y al parecer un carro le cerró el paso a otro. Esto hizo que no alcanzara a tener tiempo para reaccionar y terminó chocando con la parte trasera de uno de los vehículos.

Este accidente se presentó en la Autopista Norte cerca del peaje Andes en sentido norte-sur. Durante los 10 minutos posteriores al accidente, uno de los carros se estacionó a pocos metros y luego huyó sin dejar rastro.

Las demoras de las autoridades

Los primeros auxilios fueron brindados por alguien de la concesión. Sus familiares cuestionan por qué el caso fue remitido a la Fiscalía de Girardot, cuando el sitio fue otro. También critican que los documentos pertinentes no han sido radicados por parte de la Policía de Tránsito.

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Al hablar de accidentes que involucren ‘carros fantasmas’, se hace referencia a aquellos casos en los que no se tiene indicio de los responsables, quienes no le colaboran a la víctima y escapan.

Otro caso ocurrido en Bogotá dejó con graves heridas a un hombre de 30 años. El caso se remonta al 7 de agosto, cuando un carro lo arrolló en la avenida Boyacá con calle 77.

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