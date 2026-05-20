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Reportaron temblores masivos en Colombia hoy 20 de mayo de 2026

¿En qué municipios se han sentido estos temblores? Descubra aquí los detalles completos.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
01:12 p. m.
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Este jueves 20 de mayo de 2026 se han presentado al menos ocho temblores en el país.

Por ahora, todos han sido en la mañana y, por lo general, han sido en zonas de Santander, Cundinamarca y Chocó.

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¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 20 de mayo de 2026

  • 1:23 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 17 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 23 de Cumaral (Meta).

  • 1:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

  • 1:47 a.m.

Epicentro: Villa Caro, Norte de Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 159 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Villa Caro (Norte De Santander), a 21 de Ábrego (Norte De Santander) y a 24 de Bucarasica (Norte De Santander).

2:26 a.m.

Epicentro: Zarzal, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 105 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Roldanillo (Valle Del Cauca), a 5 de Zarzal (Valle Del Cauca) y a 10 de Bolívar (Valle Del Cauca).

  • 3:24 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 39 de Calima (Valle del Cauca) y a 42 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 4:19 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 94 kilómetros.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 37 de Calima (Valle del Cauca) y a 41 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 7:53 a.m.

Epicentro: Tona, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Floridablanca (Santander), a 10 de Bucaramanga (Santander) y a 11 de Tona (Santander).

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  • 8:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

 

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