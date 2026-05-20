Entidades advierten recortes a iniciativas para prevenir el reclutamiento de menores: van 1.607 casos desde 2021

Durante el Foro “Control fiscal, articulación e inversión frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados”, representantes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República advirtieron un panorama preocupante en Colombia los últimos años.

De acuerdo con la defensora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ana María Sánchez Guevara, "entre enero del 2021 y diciembre del 2025, la Defensoría del Pueblo conoció de 1.582 casos de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado. Y entre enero y abril del 2026 llevamos 25 casos reportados; y entre enero del 2021 y diciembre del 2025, la Unidad para las Víctimas registró 567 declaraciones por este hecho victimizante”.

La JEP llegó a identificar más de 18.000 víctimas de reclutamiento desde la década de los 70:

De acuerdo con la defensora delegada Sánchez, “en el marco del macrocaso 07 ante la JEP, se llegó a identificar un universo de 18.677 víctimas entre 1971 y 2016".

El reclutamiento forzado de menores en Colombia no es un fenómeno actual. Sin embargo, el aumento del 300 % de casos verificados por Naciones Unidas los últimos cinco años coincide con los recortes a programas que buscan combatir este flagelo.

¿Qué está pasando con la asignación de fondos para prevenir el reclutamiento de menores en Colombia?

Aunque representantes de Unicef advirtieron en 2026 que se necesita de acciones urgentes para proteger a la infancia del reclutamiento, violencia sexual y otros delitos graves ocurridos en medio del conflicto, los recursos destinados a garantizar sus derechos han enfrentado recortes los últimos dos años.

De acuerdo con el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, el rubro de recursos para combatir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se redujo en más de un 83 %:

“En materia presupuestal, de los 12.891 millones de pesos asignados al proyecto de inversión Desarrollo de la Política Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, se ejecutaron 9.216 millones, quedando pendientes por ejecutar 3.675 millones. A ello se suma una reducción presupuestal del 83.8 % para el periodo 2024–2026, con recursos que descendieron a 1.810 millones de pesos”.