Un colombiano es el creador de las 'frutinovelas', el fenómeno digital de 2026

Durante las últimas semanas de 2026, millones de usuarios de plataformas digitales como TikTok e Instagram han quedado cautivados por una narrativa tan caótica como adictiva: dramas, romances y escenas de acción protagonizados por frutas con rasgos humanos.

Giros de guion inesperados, helicópteros derribados y explosiones en apenas dos minutos se convirtieron en la marca registrada de las "frutinovelas".

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Detrás de este fenómeno transnacional, que acumula reproducciones masivas, se encuentra William Andrés Rico Vélez, un joven estudiante colombiano de 27 años nacido en Sincelejo.

El éxito de las frutinovelas tiene un toque colombiano

Lo que hoy es un éxito de masas nació de forma puramente académica. Rico, estudiante de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Colombia, desarrolló las primeras animaciones —originalmente llamadas Frutystorys— como parte de su trabajo de grado.

Su enfoque inicial consistía en la creación de productos diegéticos para la validación de prototipos en escenarios futuros. Al aprender a dominar las herramientas digitales para dar consistencia a personajes y entornos, decidió subir un video experimental a redes sociales sin revelar su identidad ni esperar un gran impacto.

En cuestión de horas, el contenido alcanzó las 10 millones de vistas. Al ver el reclamo del público por una continuación, decidió elevar el tono bizarro de las historias, consolidando un ritmo frenético adaptado al formato vertical de consumo rápido.

Sin embargo, el vertiginoso ascenso trajo consigo importantes desafíos en materia de propiedad intelectual. Al mantenerse inicialmente en el anonimato, Rico vio cómo decenas de cuentas ajenas retransmitían sus videos sin otorgarle crédito, logrando un crecimiento desmedido a costa de su esfuerzo, el cual le demandaba entre seis y siete horas diarias por cada fragmento de dos minutos.

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Ante la falta de respuesta de los infractores y las limitaciones de las plataformas para moderar el plagio de forma inmediata, el creador tomó la decisión estratégica de añadir marcas de agua e integrar el alcance de terceros a su favor.

Para blindar legalmente el proyecto, Rico registró la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia bajo las categorías de guion, bocetos y contenido multimedia. El estudiante defiende la legitimidad de su autoría explicando que, si bien utiliza inteligencia artificial para agilizar el renderizado y la animación, la intervención humana es la espina dorsal del proyecto: él diseña los arquetipos, construye los personajes, redacta los guiones y edita el material final.

Con audiencias consolidadas en mercados de gran relevancia como Brasil, México, España y Estados Unidos, y con propuestas sobre la mesa para expandir su universo a nuevos formatos, el sincelejano atribuye el éxito a haber descifrado el código del consumo contemporáneo: miniseries de tres minutos con una interacción activa, donde el nudo de la historia se modifica constantemente a partir de los ingeniosos comentarios y chistes que aporta su propia comunidad.