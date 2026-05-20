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Colombiano le dio vida a Laminitas, app gratis para cambiar ‘monas’ del álbum del Mundial

Con la fiebre del Mundial, la cita cada cuatro años es completar el álbum con las láminas.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
12:55 p. m.
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William Baquero, un joven ingeniero bogotano, es la mente detrás de Laminitas, una aplicación móvil diseñada para ayudar a los coleccionistas a completar el álbum del Mundial de Fútbol 2026.

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La idea surgió por su experiencia personal, quien recordó las dificultades de llevar el control manual de las láminas. Hay que recordar que en menos de 20 días rodará Trionda, el balón oficial, en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo surgió la idea?

Nos poníamos en un papelito a anotar las faltantes, las repetidas, ir a cambiar y todos los días estar constantemente actualizando ese papelito. Eso era como un poquito tedioso y difícil.

El punto de inflexión llegó hace cuatro años cuando comenzó a llenar el álbum de Qatar 2022 con su hermana pequeña: “Ella cambiaba en el colegio y yo cambiaba, pues en mi trabajo, entonces era como, no sabíamos cuál cambio ella y cuál yo tenía que cambiar”, relató Baquero.

La aplicación se distingue por varias funcionalidades clave, tales como permitir crear grupos de amigos o familiares donde el sistema realice automáticamente un match entre usuarios.

Además, incorpora un sistema de métricas estadísticas basado en la información de todos sus usuarios. Esta funcionalidad muestra cuáles son las laminitas (monas) más difíciles de conseguir, las que menos tiene la gente y las más repetidas.

La aplicación es gratis

Según el ingeniero, le sacó provecho a los avances tecnológicos: “Con lo que tenemos, tanto de inteligencia artificial como de desarrollo y demás; podemos encontrar muchas herramientas que nos ayudan”.

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La aplicación está disponible para descarga gratuita tanto en la App Store de iOS como en la Play Store de Android.

Baquero también les hizo un llamado a los coleccionistas: “Hago invitación a todas las personas que nos están viendo a que descarguen Laminitas para que puedan llenar más fácilmente su álbum del Mundial con sus amigos y familiares”.

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