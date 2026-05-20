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GIRO DE ITALIA 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 11

El ecuatoriano Jhonatan Narváez fue el ganador de la más reciente etapa.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
12:12 p. m.
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La etapa 11 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo este 20 de mayo.

El recorrido inició en Porcari y, después de 178 kilómetros recorridos, llegó a Chiaveri.

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En el final de la carrera, el ecuatoriano Jhonatan Narváez protagonizó una emocionante disputa junto al español Enric Mas. Sin embargo, finalmente, pudo quedarse con la victoria de la onceava etapa.

Las diez primeras posiciones fueron ocupadas en esta ocasión por los siguientes ciclistas:

  1. Jhonatan Narváez (4:33:45).
  2. Enric Mas.
  3. Diego Ulissi (0:08).
  4. Chris Harper (0:08).
  5. Aleksandr Vlasov (0:08).
  6. Christian Scaroni (1:22).
  7. Ludovico Crescioli (1:22).
  8. Simone Gualdi (2:20).
  9. Warren Bargui (2:20).
  10. Andrea Raccagni (2:20).

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 11

Luego de lo ocurrido en la etapa 11, la distancia entre Eulálio y Vingegaard sigue siendo de 27 segundos.

Las primeras 15 posiciones están así:

  1. Afonso Eulálio (44:17:41).
  2. Jonas Vingedaard (0:27).
  3. Thymen Arensman (1:57).
  4. Felix Gall (2:24).
  5. Ben O'Connor (2:48).
  6. Jai Hindley (3:06).
  7. Michael Storer (3:28).
  8. Derek Gee-West (3:34).
  9. Giulio Pellizzari (3:36).
  10. Chris Harper (4:09).
  11. Markel Beloki (4:16).
  12. Mathys Rondel (4:45).
  13. Christian Scaroni (4:48).
  14. Davide Piganzoli (5:27).
  15. Egan Bernal (5:39).

Así están los colombianos en el Giro de Italia 2026 tras la etapa 11

Hasta el momento, Egan Bernal sigue siendo el mejor ciclista colombiano, a pesar de que cayó a la posición 15.

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Mientras tanto, Einer Rubio, que hace parte del equipo Movistar, está en la posición 40, a 39 minutos y once segundos del líder.

La etapa 12 se disputará el jueves 21 de mayo de 2026 y tendrá 172 kilómetros. El recorrido iniciará en Módena y terminará en Viadana.

 

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