Colegios privados en la cuerda floja: 100 instituciones cerraron en Colombia durante el 2025

Las alternativas de estudio en casa y la baja en la tasa de natalidad tendrían en apuros a las instituciones privadas.

enero 26 de 2026
01:59 p. m.
Los colegios privados en Colombia se enfrentan a deudas millonarias que, en el 2025, obligaron a 100 instituciones a dejar de operar.

La falta de estudiantes matriculados, por la baja en la tasa de natalidad, la opción de educarse en casa y la imposibilidad de algunos padres de seguir costeando la matrícula de sus hijos, ha golpeado fuertemente a las instituciones privadas, que no descartan seguir cerrando sus puertas en el 2026.

De acuerdo con la hermana Gloria Patricia Corredor, rectora del Liceo La Presentación, la crisis “se acentuó este año debido al costo laboral. El 23.7% tiene en asfixia económica a las instituciones educativas. La diferencia entre ingresos y egresos es bastante”.

En palabras del vocero de colegios católicos privados, Wilson Yesid Contreras, “desde antes de la pandemia ya había situaciones económicas adversas, porque el alza permitida por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación a los colegios, normalmente, se está haciendo por debajo del incremento del salario mínimo”.

Menos niños = menos colegios en el país

La tasa de natalidad en Colombia es uno de los principales detonantes de la crisis, según Corredor. En los últimos años ha disminuido hasta ubicarse en 1,1 hijos por mujer:

“Esta baja tan fuerte de la natalidad en Colombia tiene a los preescolares y la básica primaria también con los salones a medio servicio”, explicó.

Pero también otras opciones de estudio, como las clases remotas, que permiten al estudiante quedarse en casa, han provocado una caída en el número de estudiantes matriculados en los colegios privados del país:

“Hoy en día y, en particular, en Bogotá, hay muchas más familias que quieren explorar la educación en su casa. El Ministerio en este caso es enfático en anotar la importancia que tiene para la socialización el papel de las escuelas”, precisó Mauricio Katz, director de cobertura-equidad del Ministerio de Educación.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el país pasó de registrar 9.589 en 2024 a 9.470 en 2025; lo que significa el cierre de al menos 119 instituciones.

