Bancolombia anuncia nuevo mantenimiento: estos servicios no funcionarán por varias horas

Bancolombia anunció un nuevo mantenimiento en algunos de sus canales digitales, por lo que varios servicios estarán temporalmente fuera de funcionamiento durante la madrugada del jueves 19 de marzo.

La entidad financiera recomendó a sus usuarios programar con anticipación cualquier movimiento de dinero para evitar inconvenientes.

De acuerdo con la información compartida por el banco, las actualizaciones técnicas afectarán funciones dentro de la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, especialmente relacionadas con los llamados “bolsillos”, una herramienta utilizada por los clientes para organizar y separar su dinero dentro de la cuenta.

Bancolombia anuncia mantenimiento en su App y Sucursal Virtual

Según el anuncio, el mantenimiento comenzará el jueves 19 de marzo a las 02:30 a. m. y se extenderá hasta las 09:00 a. m.. Sin embargo, el banco explicó que el principal impacto para los usuarios se dará entre las 02:30 a. m. y las 06:30 a. m.

Durante ese periodo, la función de bolsillos no estará disponible en los canales digitales mencionados. Por esta razón, Bancolombia pidió a los usuarios tomar precauciones.

La entidad comunicó a sus clientes: “El jueves 19 de marzo desde las 02:30 a. m. hasta las 06:30 a. m., tus bolsillos estarán inactivos por mantenimiento. Mueve tu plata antes o después de este horario”.

¿Qué deben tener en cuenta los clientes de Bancolombia?

El mantenimiento aplicará tanto para la App Mi Bancolombia como para la Sucursal Virtual Personas, dos de los canales más utilizados por los clientes para gestionar su dinero.

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Por eso, el banco recomienda a los usuarios revisar sus movimientos con anticipación, especialmente si planean transferencias, organización de dinero en bolsillos o cualquier operación que dependa de esta herramienta.

Aunque se trata de una intervención programada durante la madrugada —horario en el que normalmente hay menos actividad—, Bancolombia insiste en que es importante que los clientes estén informados para evitar contratiempos.