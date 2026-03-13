EE.UU. arresta a alias El Turko, líder del Tren de Aragua, para extradición a Chile

Estados Unidos anunció este viernes el arresto con fines de extradición a Chile de Rafael Enrique Gámez Salas, alias El Turko, de 40 años, señalado como uno de los líderes de 'Los Piratas', la filial chilena de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El Departamento de Justicia informó que Gámez Salas ya cumple condena en California por haber ingresado ilegalmente al país en 2024, pero fue puesto a disposición de un juez para analizar la solicitud de extradición presentada por Chile.

De aprobarse, el cabecilla podría ser enviado a Santiago sin necesidad de cumplir la totalidad de su condena en Estados Unidos, decisión que quedará en manos del gobierno.

Acusaciones por asesinato y secuestros

El “Turko” es acusado en Chile de participar en el secuestro, tortura y asesinato del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda en 2024, un crimen que generó tensiones diplomáticas entre Santiago y Caracas. Además, enfrenta cargos por un tiroteo contra un agente policial, así como por secuestros y extorsiones.

Según el Departamento de Justicia, Gámez Salas era la mano derecha de Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, jefe de operaciones del Tren de Aragua en América Latina. Washington designó a esta organización como grupo terrorista en 2025, debido a su carácter violento y su expansión regional.

Cooperación internacional contra el crimen

“El arresto de Rafael Enrique Gámez Salas con fines de extradición es prueba de la sólida y constante cooperación entre Estados Unidos y nuestros socios extranjeros para combatir el crimen transnacional”, señaló el comunicado oficial.

El historial del “Turko” incluye múltiples ingresos ilegales a Estados Unidos y procesos por contrabando de personas.

En septiembre de 2025, Washington ya había extraditado a Chile a otro presunto integrante del Tren de Aragua, Edgar Javier Benítez Rubio, reforzando la colaboración judicial entre ambos países.