Fiscalía imputará cargos por contrato de helicópteros MI-17 del Ejército: caso salpica a exviceministro de Defensa

La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao la solicitud de audiencia de formulación de imputación contra el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.

De acuerdo con el ente acusador, los investigados habrían participado en un presunto entramado de corrupción que, entre septiembre y diciembre de 2024, habría direccionado de manera irregular un contrato por aproximadamente 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Fiscalía señala presuntas irregularidades en contrato para helicópteros MI-17

La investigación está a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien imputará cargos por varios delitos. Entre ellos figuran falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Además, el proceso también contempla imputaciones por prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal, dependiendo del grado de responsabilidad que el ente acusador atribuya a cada uno de los señalados.

Según la información oficial, el contrato investigado estaba destinado a garantizar el mantenimiento de los helicópteros MI-17, aeronaves de fabricación rusa utilizadas por el Ejército Nacional en operaciones logísticas, transporte de tropas y misiones en zonas de difícil acceso.

Alertas de la Contraloría y avances mínimos del contrato habrían destapado el escándalo

El expediente que hoy sustenta la solicitud de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación se originó tras una alerta emitida por la Contraloría General de la República el 6 de octubre de 2025, en la que se advertía un posible detrimento patrimonial.

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Según la entidad, el contrato suscrito con la empresa estadounidense Vertol Systems Company contemplaba un anticipo de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total del acuerdo.

No obstante, los informes técnicos de la Contraloría evidenciaron una desproporción crítica entre los recursos entregados y el avance real del contrato. Para el momento de la alerta, el proyecto registraba apenas un 8 % de ejecución física, pese a que ya se había desembolsado la mitad del valor total pactado.