Fin de la amistad: Yuli y Alexa tienen contundente pelea y deshacen su alianza en La Casa de los Famosos

La novena semana de juego inició con contundentes cambios y drásticos movimientos que han sacudido las estrategias de más de un famoso. Por esto, más de una alianza ya se ha visto perjudicada en los días recientes, pues el poder del espionaje ha transformado varias miradas sobre la competencia.

¿Qué pasó entre Yuli y Alexa?

Valentino Lázaro se convirtió en el primer jugador de la temporada en recibir el poder del espionaje, relacionado con la capacidad de poder visualizar seis minutos de clips de cualquier día o momento específico.

Por supuesto, algunos de sus intereses principales fue investigar las conversaciones de sus contrincantes. Sin embargo, se encontró con una charla en donde Tebi, Alexa y Alejandro habrían hablado, al parecer, cosas negativas de Yuli Ruiz.

Lázaro no se guardó nada y se dirigió de inmediato a la antioqueña para comentarle lo que había observado. Dicha situación ya se ha convertido en todo un tema de discusión, pues la información ya ha causado enfrentamientos en el que un día fue el “team tormenta”.

“Es la forma con la que lo hiciste. Se vio muy prepotente…no sentí tus felicitaciones sinceras y eso se notó, entonces yo quedé perdida. ¿Aquí solo puede brillar una persona?…si usted lo tomó de esa manera, de malas. No voy a caer en su juego sucio”, le manifestó Yuli a Alexa en una acalorada discusión.

Esto se suma al más reciente anuncio por parte de Alexa, quien decidió que iba a empezar a jugar sola al deshacer el grupo de las “chicas tormenta” en el que también se encontraba incluída Manuela Gómez.

“Yo me consideraba amiga de Alexa, me consideraba. No hay necesidad de llegar hasta este extremo para tener un diálogo”, afirmó Yuli.

Alejandro se enfrenta a Yuli

Por otro lado, los enfrentamientos entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz cada vez son más evidentes en el juego. Tras finalizar su relación, ambas celebridades han dado a conocer sus más contundentes diferencias ante la “falta de empatía” que los dos han sentido.

“Ya toda la casa sabe que no hay nada y que no nos entendimos. Es un tema que no tenemos porque tocarlo. No quiero que hablemos más de eso, no quiero que te sientas incómodo. No quiero saber más”, le expresó Yuli a Alejandro.