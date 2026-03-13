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Aeronáutica Civil abre investigación por helicóptero que cruzó sin autorización la pista en El Dorado

La Aeronáutica Civil señaló que se determinarán las acciones correctivas necesarias para gestionar el riesgo.

Aeropuerto El Dorado
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
03:33 p. m.
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La Aeronáutica Civil confirmó que investiga un nuevo incidente en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según versiones preliminares, un helicóptero militar habría cruzado la pista sin autorización de la torre de control, lo que obligó a los controladores a frenar temporalmente la operación aérea para evitar riesgos.

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El hecho, según la entidad, se encuentra bajo investigación con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos vigentes en la terminal aérea.

Revisión técnica y acciones correctivas

Las autoridades competentes adelantan revisiones técnicas para establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y determinar las acciones correctivas necesarias.

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El objetivo es gestionar el riesgo operacional y garantizar el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad en el principal aeropuerto del país.

Compromiso con la transparencia y la seguridad

El comunicado enfatiza que El Dorado, en coordinación con las entidades del sector aeronáutico, mantiene un compromiso permanente con la seguridad, la transparencia y la mejora continua de sus procesos.

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La Aeronáutica Civil aseguró que seguirá informando oportunamente sobre los avances de la investigación en curso.

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