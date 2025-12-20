Cierra importante colegio de Bogotá tras 46 años de historia: estas son las razones

El Colegio Nueva Alianza Integral confirmó una noticia que golpea a la comunidad educativa de Bogotá: cerrará definitivamente sus puertas a partir de 2026, poniendo fin a 46 años de historia académica.

La decisión, comunicada de manera oficial a padres, estudiantes y docentes, marca el cierre de una institución que se destacó por su enfoque integral y sus resultados en pruebas de Estado.

Durante casi medio siglo, el colegio, ubicado en San Cristobal Sur, educó a 21 promociones y formó a más de 550 bachilleres, consolidándose como uno de los referentes del calendario A en la capital.

Incluso en medio de un contexto adverso, la institución logró ubicarse en el puesto 20 del ranking distrital según los resultados de la Prueba Saber 11°, un dato que evidencia su compromiso con la calidad educativa.

Las razones detrás del cierre definitivo del colegio El Colegio Nueva Alianza

En su comunicado, las directivas fueron claras al señalar que la decisión responde a factores estructurales del sector educativo, especialmente la baja natalidad y la crisis demográfica que vive el país.

“Con respeto y gratitud, nos dirigimos a ustedes para compartir una decisión que ha sido difícil y profundamente sentida”, expresa la carta firmada por la Sociedad Romero Vivas, fundadora del colegio.

La institución explicó que, de 550 cupos disponibles, solo 215 estaban activos, y que de 17 aulas, únicamente 11 seguían en funcionamiento.

Esta reducción sostenida de la matrícula impactó directamente los ingresos y volvió insostenible la operación financiera, pese a los esfuerzos por mantener pensiones por debajo de los incrementos permitidos.

Un esfuerzo sostenido que no fue suficiente

El comunicado detalla inversiones recientes en tecnología, laboratorios, música, programación, emprendimiento e inglés como segunda lengua, además de actividades extracurriculares que buscaban atraer nuevas familias.

Sin embargo, la respuesta no fue proporcional. A esto se sumó una cartera vencida del 48,24 %, que dificultó el cumplimiento de obligaciones básicas como nómina y funcionamiento.

Pese al cierre, el colegio anunció gestiones con el Liceo Campo David para ofrecer cupos preferenciales a estudiantes de algunos grados y acompañar la transición.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho parte de esta historia”, concluye el mensaje, sellando un adiós cargado de reconocimiento, amor y vocación educativa.

