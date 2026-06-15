Colfuturo financiará a 1.000 profesionales en posgrados internacionales

La fundación Colfuturo anunció que este año financiará a 1.000 profesionales colombianos para cursar maestrías y doctorados en universidades de excelencia alrededor del mundo, con un apoyo de USD 44,5 millones a través de su Programa Crédito Beca. En la convocatoria participaron 3.083 postulantes de las seis regiones del país.

“Han pasado más de 3 décadas desde nuestra creación y seguimos convencidos de que invertir en el talento colombiano es una de las formas más efectivas de construir país. Por eso hicimos un esfuerzo para no bajar la escala en el número de personas seleccionadas y seguir financiando el proyecto de estudios de mil profesionales, quienes al regresar, contribuirán con la transformación de sus comunidades y por ende, con el desarrollo de Colombia”, explicó Camila Escobar, directora ejecutiva.

Diversidad en los seleccionados y destinos académicos

De los beneficiarios, 950 cursarán maestrías y 50 doctorados en 230 universidades de 29 países. Los destinos más demandados son Reino Unido (262 personas), Estados Unidos (169), Australia (155), España (87) y Francia (65). Entre las instituciones destacan la London School of Economics & Political Science (70 personas), University College London (61), Monash University (43), Politecnico di Milano (43) y The University of Queensland (36).

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El perfil de los seleccionados refleja diversidad: el 69 % proviene de estratos 1 a 4, el 40 % tiene entre 18 y 25 años, y las mujeres son mayoría con 535 seleccionadas, frente a 461 hombres y 4 personas no binarias. En cuanto a procedencia, Bogotá concentra el 47 %, seguida de Antioquia (11 %), Valle (7 %), Santander (5 %) y Atlántico (4 %).

Apoyo económico y compromiso con el país

Cada beneficiario recibirá un crédito beca de hasta USD 50 mil, con posibilidad de condonación del 25 % si regresan al país y permanecen tres años tras culminar sus estudios. Además, el 56 % accederá a becas adicionales otorgadas por 139 universidades aliadas, que representan un valor estimado de USD 4,4 millones.

“Gracias al permanente apoyo del sector privado y a la alianza de casi 20 años con el gobierno nacional, el Programa Crédito Beca ha contribuido de manera decisiva a la formación avanzada de más de 18.000 profesionales colombianos y colombianas desde su creación. Por ello, seguiremos comprometidos con nuestro propósito de apoyar la formación de talento del país en programas de posgrado de reconocimiento internacional, para que sus conocimientos y capacidades contribuyan al desarrollo de Colombia”, puntualizó Escobar.

Las actas de selección y cifras completas de la convocatoria estarán disponibles desde este 10 de junio en www.colfuturo.org.