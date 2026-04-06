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Alcaldía de Bogotá entregará 100 becas para maestrías virtuales sin costo

Profesionales en Bogotá podrán acceder a maestrías sin costo con la Alcaldía de Bogotá.

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Foto: Magnific

Noticias RCN

junio 04 de 2026
08:18 p. m.
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La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva convocatoria que entregará 100 becas completas para estudiar maestrías virtuales en áreas relacionadas con tecnología, negocios e innovación. La iniciativa, desarrollada junto a Educa Edtech Group, busca ampliar el acceso a programas de formación avanzada para profesionales de la capital.

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Los interesados podrán postularse hasta el próximo 24 de junio. Las becas incluyen programas con proyección internacional y títulos susceptibles de convalidación tanto en Colombia como en Estados Unidos.

¿Quiénes pueden aplicar a las becas para estudiar maestrías?

La convocatoria está dirigida a profesionales residentes en Bogotá que cuenten con título universitario y estén interesados en fortalecer su perfil académico y laboral mediante estudios de posgrado.

Uno de los principales objetivos es facilitar el acceso a programas de maestría a personas que normalmente enfrentan barreras económicas para continuar su formación. La estrategia cobra relevancia en un momento en el que la transformación digital y la automatización están impulsando la demanda de nuevas habilidades en el mercado laboral.

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Los beneficiarios cursarán sus estudios de manera virtual, lo que permite mayor flexibilidad para quienes actualmente trabajan o tienen otras responsabilidades.

¿Qué programas incluye la convocatoria?

Las becas cubrirán maestrías enfocadas en áreas con alta demanda laboral tanto en Colombia como en mercados internacionales.

Entre los programas disponibles se encuentran Administración, Finanzas, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Analítica de Datos, Transformación Digital, Seguridad Informática, Sistemas Computacionales, Marketing, Tecnología Educativa y Gestión de Proyectos.

Además, cada beneficiario tendrá acceso a una doble titulación y una especialización complementaria sin costo adicional, una característica que busca aumentar las oportunidades de empleabilidad y crecimiento profesional.

La convocatoria surge en un contexto en el que Colombia todavía registra bajos niveles de formación posgradual frente a economías más desarrolladas. Aunque el número de graduados de maestría ha crecido durante los últimos años, diversos estudios académicos advierten que el acceso sigue siendo limitado para una parte importante de la población.

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De acuerdo con datos citados por los organizadores, los profesionales con maestría suelen obtener ingresos superiores a los de quienes únicamente cuentan con estudios de pregrado, lo que convierte este tipo de formación en una herramienta clave para el desarrollo profesional.

Con el cierre de postulaciones cada vez más cerca, la convocatoria se perfila como una de las oportunidades educativas más llamativas para los profesionales bogotanos que buscan mejorar su perfil en sectores con alta proyección de crecimiento.

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