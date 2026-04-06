Alcaldía de Bogotá abre cupos para estudiar inglés gratis: así puede inscribirse

Aprender inglés puede abrir nuevas oportunidades laborales y personales. Por eso, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mantienen abiertas las inscripciones para el programa gratuito “Yes, Bogotá”, una estrategia que busca fortalecer las habilidades de los ciudadanos en un idioma cada vez más solicitado por las empresas.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que vivan en Bogotá y quieran mejorar sus competencias en inglés, ya sea porque tienen conocimientos básicos o porque desean comenzar desde cero. Además, en esta edición se han destinado cupos especiales para personas mayores de 50 años.

¿Qué ofrece el programa Yes, Bogotá?

Los participantes tendrán acceso a un curso de inglés básico enfocado en situaciones cotidianas y laborales. La formación combina actividades teóricas y prácticas para facilitar el aprendizaje y permitir que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en diferentes contextos.

Gracias a la alianza con el SENA, los inscritos recibirán 48 horas de formación, clases sincrónicas, una prueba de clasificación para identificar su nivel y una certificación al finalizar el proceso, todo sin ningún costo.

El objetivo es que más bogotanos puedan acceder a mejores oportunidades en sectores que demandan talento bilingüe, como los centros de servicios empresariales (BPO), turismo, gastronomía, tecnología y la industria audiovisual.

¿Cómo inscribirse y hasta cuándo hay plazo?

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 8 de junio de 2026 o hasta completar los cupos. Los interesados deben diligenciar el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Sobre esta iniciativa, la secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó que: “El aprendizaje de un segundo idioma abre puertas en el ámbito laboral y personal, sin importar la edad. Con Yes Bogotá, queremos que más personas accedan a formación gratuita de calidad”.

Con programas como “Yes, Bogotá”, la capital continúa impulsando el bilingüismo y fortaleciendo las oportunidades de empleo en una economía cada vez más conectada con el mundo.