¿Hasta cuándo van las vacaciones de mitad de año en Colombia? Fechas oficiales para colegios en 2026

Con la llegada de junio, miles de familias colombianas comienzan a organizar viajes, actividades recreativas y espacios de descanso aprovechando uno de los periodos más esperados del calendario académico como lo son las vacaciones de mitad de año.

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Este receso escolar representa una pausa importante para estudiantes, docentes y padres de familia antes de iniciar la segunda parte del año lectivo. Aunque las fechas pueden variar según la región y el tipo de institución educativa, ya existe una programación general para la mayoría de los colegios del país.

¿Cuándo comienzan y terminan las vacaciones de mitad de año?

De acuerdo con el calendario académico que siguen la mayoría de los colegios oficiales bajo calendario A, las vacaciones de mitad de año iniciarán el próximo 22 de junio de 2026 y se extenderán hasta el 6 de julio del mismo año.

Durante estas dos semanas, los estudiantes tendrán un espacio destinado al descanso y la recreación antes de regresar a las aulas para continuar con el segundo semestre académico.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional establece lineamientos generales, pero son las secretarías de Educación de cada entidad territorial certificada las encargadas de definir las fechas específicas en sus respectivas jurisdicciones.

Por esta razón, algunas ciudades o municipios podrían presentar ligeras modificaciones en sus cronogramas escolares.

¿Por qué pueden cambiar las fechas en algunos colegios?

El sistema educativo colombiano contempla una estructura de 40 semanas de actividades académicas al año, además de varios periodos de receso distribuidos a lo largo del calendario. Aunque existe una guía nacional, cada territorio tiene autonomía para ajustar las fechas según sus necesidades administrativas y pedagógicas.

En el caso de los colegios privados, las diferencias pueden ser aún mayores. Estas instituciones cuentan con mayor flexibilidad para organizar sus calendarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la normativa educativa vigente.

Una vez finalice el receso de mitad de año, los estudiantes retomarán sus actividades escolares para completar el segundo semestre.

Además, el calendario aún contempla otros descansos importantes, entre ellos la tradicional semana de receso de octubre y las vacaciones de fin de año, que en varias regiones comenzarán entre finales de noviembre y principios de diciembre.