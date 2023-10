Presidente Gustavo Petro anunció que Colombia abrirá Embajada en Ramala, Palestina

Este jueves, a través de la red social X, el presidente Gustavo Petro informó que sostuvo una reunión con el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, para dialogar sobre la situación que enfrenta el país desde el pasado 7 de octubre cuando terroristas de Hamás lanzaron un ataque contra Israel que ha sido respondido de la misma manera.

Durante el encuentro, el mandatario colombiano insistió en convocar una conferencia internacional de paz “que abra el camino para dos estados independientes y libres”.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el jefe de Estado reiteró la posición del Gobierno frente al conflicto.

“Insistió en la necesidad del diálogo entre ambas partes y que la salida definitiva esté basada en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en particular la 181 (III), con fronteras claramente definidas, estables y seguras, con democracias plenas y libertad para las poblaciones de ambos países”.

Además, anunció que está coordinando con la Fuerza Aeroespacial Colombiana para enviar ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y que se abrirá una representación diplomática en Ramala, sede de la Autoridad Palestina.

“Esta ayuda se está preparando y complementa el aporte financiero que Colombia ha enviado al fondo que la ONU ha dispuesto para el efecto”.

Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina.



He expresado.mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres.



He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina… pic.twitter.com/GlnWyU93EK