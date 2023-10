Presidente Petro se reunió con embajadores de Israel y Palestina para expresarles su solidaridad

El presidente Gustavo Petro confirmó que se reunió con los embajadores de Israel, Gali Dagan, y de Palestina, Raulf Almalki, en la Casa de Nariño.

El mandatario aseguró que les insistió a ambos diplomáticos la necesidad de consolidar una conferencia sobre paz, también se solidarizó con los dos países por la violencia que ha ocurrido en el conflicto de Medio Oriente.

"Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres", afirmó el presidente Petro.

Colombia tendrá Embajada en Ramallah

Por medio de su red social X, el mandatario hizo diferentes anuncios, uno de ellos es que enviará ayuda humanitaria a Gaza. Sobre las relaciones diplomáticas, el mandatario aseguró que Colombia tendrá una Embajada en Ramallah, en Palestina.

"He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina que deben y tienen el derecho de vivir en paz. Enviaremos un avión con ayuda humanitaria a las cercanías de Gaza en espera que se abra un corredor humanitario. Colombia abrirá su embajada en Ramallah, Palestina", afirmó Petro.

Las reuniones se realizaron en horas de la mañana de este jueves 19 de octubre y el presidente se reunió con ambos diplomáticos, en compañía del canciller Álvaro Leyva, con cada uno por aparte.

Cancillería habla sobre el encuentro

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el encuentro e informó que el presidente hizo un llamado para que cesaran las hostilidades y para la protección de la población civil.

"Enfatizó en la urgente necesidad de iniciar un diálogo que conduzca a la solución de dos Estados, con fronteras claramente definidas, estables y seguras, con democracias plenas y libertad para las poblaciones de ambos países, en los términos de la Resolución 181 (II) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 1947, y todas las medidas aprobadas por distintos órganos del sistema de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad", informó la Cancillería.

Tensiones diplomáticas entre Colombia e Israel

El presidente Petro se ha referido en diferentes ocasiones al conflicto que se ha registrado entre Israel y el grupo terrorista Hamás. El mandatario ha tomado postura principalmente con Palestina, hecho que generó que el Gobierno israelí suspendiera las exportaciones hacia Colombia relacionadas con la seguridad.

Por su parte, el mismo mandatario colombiano afirmó que si debía romper las relaciones con Israel lo iba a hacer: "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia".

Sin embargo, esas tensiones quedaron subsanadas entre los países, el presidente y el embajador israelí expresaron sus puntos de vista.

"El presidente Petro observó que entendía el dolor de Israel, reiteró que no es antisemita, pero que también consideraba muy importante el dolor del pueblo palestino, que estaba sufriendo los efectos de una ocupación prolongada y una reacción de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Lamentó los enormes sacrificios que el conflicto está causando a ambos lados, pero especialmente a la población civil", informó la Cancillería.