Prontuario de los nueve narcotraficantes extraditados hacia Estados Unidos: extensos historiales criminales

En las últimas horas, fueron extraditados nueve colombianos hacia Estados Unidos. Algunos son peligrosos narcotraficantes. Los delincuentes salieron de Bogotá.

Estas personas son requeridas por las cortes del Distrito Sur de Puerto Rico y Distrito Sur de La Florida. La Policía reveló que entre los extraditados estuvieron ‘Tito el Borracho’, ‘Negro Frank’ y ‘John’. El procedimiento contó con el apoyo de US Marshals Service.

Los tres nombres más peligrosos

El primero, quien se identifica como José Orlando Buitrago Rodríguez, lleva vinculado al mundo criminal desde 2003. Bajo la fachada de empresas de ganadería y maquinaria pesada, camufló durante décadas el dinero del narcotráfico.

Su accionar delictivo se centró en la región del Catatumbo, desde donde envió cocaína hacia Centro y Norteamérica. Era una de las piezas clave de Los Burros y varias de sus propiedades fueron puestas bajo extinción de dominio.

‘Negro Frank’, quien en verdad se llama Luis Frank Tello Candelo, hizo parte de Los Zetas, estructura mexicana. Además, se cree que era la mano derecha de ‘El Loco Barrera’.

De acuerdo con lo revelado por la Policía, esta organización se dedica a enviar droga hacia Honduras y México. Hace cinco años, ‘Negro Frank’ coordinó el transporte de dos mil kilos de cocaína desde Venezuela hacia suelo centroamericano con una avioneta colombiana que se terminó accidentando.

¿Quiénes son los otros extraditados?

Con respecto a ‘John’ o Jhon Jairo Pacheco Páez; se sabe que lo capturaron este año. Era la mente maestra de una red vinculada al Frente 33 de las disidencias de las Farc. Su estructura transportaba droga con las lanchas rápidas Go-Fast.

El resto de extraditados fueron: Winder José González, Jordan José Molinares Santiago, Leroy Ortega, Alfonso Gómez Pineda, Custodio Enrique Simancas Castro y Fabián Alberto Agredo Hoyos. Se sabe que enviaron droga hacia Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Honduras.