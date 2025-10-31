Judicializan a tres integrantes de la Armada por presunta colaboración con red narcotraficante

La Fiscalía General de la Nación reveló la judicialización de tres miembros activos de la Armada Nacional, señalados de haber colaborado con una estructura narcotraficante que operaba en las costas del Pacífico, facilitando la salida de embarcaciones cargadas con cocaína desde Tumaco hacia países como Ecuador, México y Estados Unidos.

Judicializan a tres integrantes de la Armada

Los procesados fueron identificados como los cabos de Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, junto con el marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez.

Según las investigaciones, los uniformados habrían recibido dinero del grupo delincuencial conocido como ‘Los Radaristas’, a cambio de entregar información clasificada sobre la ubicación de unidades y operativos navales.

De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, Ahumada Rodríguez aprovechó su cargo como radarista para alertar a los narcotraficantes sobre los movimientos de las embarcaciones de la Armada.

En uno de los casos documentados, habría recibido 40 millones de pesos por informar la posición exacta de un grupo anfibio, permitiendo el zarpe de una lancha cargada con cocaína.

Por su parte, Pérez López y Vergara Mercado habrían entregado detalles de operaciones marítimas realizadas entre febrero y junio del presente año, e incluso intercedido para que algunas motonaves previamente incautadas fueran devueltas a la red criminal.

Los tres uniformados fueron capturados en operativos simultáneos en Tumaco, Nariño y Cartagena.

Posteriormente, un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca los presentó ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, concusión, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, el juez determinó imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras avanzan las investigaciones.