Colombia nivelaría al 100% el impuesto a las importaciones ecuatorianas

Al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior de Colombia llegará la propuesta de nivelar al 100% los aranceles a las importaciones ecuatorianas, tras el anuncio del Gobierno de Daniel Noboa de aumentar, desde el 1 de mayo, la tasa de seguridad a importaciones colombianas, del 50% al 100%.

“Ante esta situación”, explicó el Ministerio de Comercio de Colombia, “el Gobierno del presidente Gustavo Petro decide imponer un arancel en la misma proporción a los bienes que ingresen desde el país vecino, para así restablecer las condiciones equitativas en el intercambio comercial”.

De aprobarse, se modificará el Decreto 170, que establece aranceles “recíprocos equivalentes al 30%”, a “productos importados desde la República de Ecuador”, y se nivelarían con la nueva tarifa.

La guerra arancelaria entre ambos países inició el 1 de febrero de 2026, cuando el Gobierno de Noboa impuso una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, que aumentó al 50%, a partir del 1 de marzo, y, finalmente, al 100%, desde el próximo 1 de mayo.

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