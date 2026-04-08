CANAL RCN
Internacional

Ecuador llama a consultas a embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas

Petro, que concedió la ciudadanía colombiana al exvicepresidente condenado por corrupción, señaló que es un preso político y solicitó a organismos internacionales “velar por sus derechos”.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 08 de 2026
01:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tensión acumulada entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles 8 de abril, cuando Ecuador anunció el llamado a consultas de su embajador en Bogotá, Arturo Félix, que "estará arribando el día de hoy o mañana" al país.

La medida responde a declaraciones recientes de presidente Petro, que calificó al exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas —sentenciado por corrupción— como un "preso político". El comentario fue etiquetado por Quito como una "provocación” e injerencia indebida en asuntos internos.

Los grupos y perfiles que siembran terror en la frontera de Colombia con Ecuador
RELACIONADO

Los grupos y perfiles que siembran terror en la frontera de Colombia con Ecuador

Relación entre ambos países atraviesa un momento tenso:

Este desencuentro no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una relación ya desgastada por varios frentes. Desde febrero, ambos países se impusieron aranceles mutuos debido a las quejas de Ecuador sobre la seguridad fronteriza.

Noboa ha denunciado reiteradamente una "gestión deficiente" de Colombia para controlar a las guerrillas y al crimen organizado en los 600 kilómetros de frontera compartida, zona por la que transita el 70% de la cocaína que se fabrica en Colombia y Perú.

Además, autoridades colombianas encontraron un explosivo limítrofe que, advirtieron, habría caído en territorio colombiano tras una operación conjunta de Ecuador y los Estados Unidos, lo que elevó los reclamos entre ambas naciones.

Las pérdidas que dejaron los bloqueos en la frontera con Ecuador y el paro minero
RELACIONADO

Las pérdidas que dejaron los bloqueos en la frontera con Ecuador y el paro minero

Noboa sentenció como un ataque a la soberanía ecuatoriana llamar “preso político” a Glas:

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld fue enfática al señalar que, en su publicación, Petro realiza "falsas declaraciones" que solo "contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones".

Mientras, él se mantiene en que Glas "es un ciudadano colombiano y, un preso político" y solicita la intervención de organismos de DDHH. Versión opuesta a la de Ecuador, que insiste en que el exvicepresidente "no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos".

"Ahora que intentan reinventar al 'preso político', quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía", manifestó el presidente Noboa a través de X.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol internacional

EN VIDEO: importante exjugador de selección que jugó en Colombia fue arrestado por presunto robo

Artistas

El periodismo está de luto: murió icónico comunicador

Estados Unidos

Cese al fuego entre Estados Unidos e Irán: embarcaciones ya empezaron a cruzar el estrecho de Ormuz

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 8 de abril de 2026!

Ya se han identificado más de diez temblores. ¿Dónde han sido los epicentros?

Finanzas personales

Fecha límite para que ciudadanos puedan a aplicar a beneficios de retención de la fuente en este 2026

Esta es la fecha en la que tiene la oportunidad de reducir su carga tributaria durante el año.

Astrología

"Se siente": se reveló llamativa predicción sobre el que sería el nuevo presidente de Colombia

Luis Díaz

Locura total: así se vivió desde la tribuna el GOLAZO que Luis Díaz le hizo al Real Madrid en el Bernabéu

Medellín

Felisstmente: el robot que recorre Medellín promoviendo las pausas activas