Ecuador llama a consultas a embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas
Petro, que concedió la ciudadanía colombiana al exvicepresidente condenado por corrupción, señaló que es un preso político y solicitó a organismos internacionales “velar por sus derechos”.
AFP
01:11 p. m.
La tensión acumulada entre los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles 8 de abril, cuando Ecuador anunció el llamado a consultas de su embajador en Bogotá, Arturo Félix, que "estará arribando el día de hoy o mañana" al país.
La medida responde a declaraciones recientes de presidente Petro, que calificó al exvicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas —sentenciado por corrupción— como un "preso político". El comentario fue etiquetado por Quito como una "provocación” e injerencia indebida en asuntos internos.
Relación entre ambos países atraviesa un momento tenso:
Este desencuentro no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una relación ya desgastada por varios frentes. Desde febrero, ambos países se impusieron aranceles mutuos debido a las quejas de Ecuador sobre la seguridad fronteriza.
Noboa ha denunciado reiteradamente una "gestión deficiente" de Colombia para controlar a las guerrillas y al crimen organizado en los 600 kilómetros de frontera compartida, zona por la que transita el 70% de la cocaína que se fabrica en Colombia y Perú.
Además, autoridades colombianas encontraron un explosivo limítrofe que, advirtieron, habría caído en territorio colombiano tras una operación conjunta de Ecuador y los Estados Unidos, lo que elevó los reclamos entre ambas naciones.
Noboa sentenció como un ataque a la soberanía ecuatoriana llamar “preso político” a Glas:
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld fue enfática al señalar que, en su publicación, Petro realiza "falsas declaraciones" que solo "contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones".
Mientras, él se mantiene en que Glas "es un ciudadano colombiano y, un preso político" y solicita la intervención de organismos de DDHH. Versión opuesta a la de Ecuador, que insiste en que el exvicepresidente "no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos".
"Ahora que intentan reinventar al 'preso político', quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía", manifestó el presidente Noboa a través de X.