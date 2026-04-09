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Atención | Ecuador aumenta a 100% los aranceles de productos colombianos a partir del 1 de mayo

A partir del primero de mayo el Ministerio de Producción de Comercio Exterior e Inversiones aumenta los impuestos de 50% a 100%

Noticias RCN

abril 09 de 2026
05:18 p. m.
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A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador, anunció el aumento de los aranceles de importación de productos colombianos en un 100%. Medida que se hará efectiva a partir del 1 de mayo de 2026.

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Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad e importaciones desde Colombia tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia.

Los aranceles impuestos por Ecuador fueron escalando de manera progresiva: inicialmente, en medio de las tensiones entre el presidente Daniel Noboa y gustavo Petro, se fijaron en 30%, luego pasaron al 50% y finalmente se ubicaron en 100%, lo que tendría un impacto directo en dinámica comercial entre ambos países.

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La razón por la que Ecuador subió a 100% los aranceles a Colombia

De acuerdo con el documento del Ministerio de Comercio de Ecuador, el gobierno “se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas”.

Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera

Esta decisión se toma luego de que Ecuador decretara el aumento de aranceles al 50% desde el 1 de marzo, medida que fue adoptada de la misma manera por Colombia para los productos ecuatorianos.

Frente a los bloqueos y las discusiones por el narcotráfico, el presidente Noboa anunció el aumento del 100% en los impuestos.

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El impacto económico de los aranceles entre Ecuador y Colombia

A partir del 1 de mayo y se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia pasando del 50% al 100%.

Frente al anterior anuncio, transportistas, tramitadores y comerciantes de Colombia y Ecuador aseguran que las medidas arancelarias han paralizado el intercambio comercial y golpeado directamente sus empleos.

“La realidad que refleja todos los señores que somos afectados, los transportistas, los tramitadores y sobre todo las exportaciones e importaciones que están en cero y lo único que está fomentando es el trabajo informal por todo lo largo de la frontera”, afirmó a Noticias RCN Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.

Sin embargo, Ecuador señaló que “la seguridad, así como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico son una prioridad innegociable”.

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