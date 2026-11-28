Noticias RCN conoció un informe de inteligencia que indicaría cómo el Ejército de Liberación Nacional estaría reclutando a la fuerza a jóvenes ingenieros para fabricar sus propios drones.

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De acuerdo con esta información, el ELN quiere dejar de depender de los drones comerciales usados para sus ataques terroristas y dar un salto tecnológico que podría aumentar su capacidad de guerra y que, desde ya, preocupa a la fuerza pública.

Jóvenes ingenieros en la mira del ELN

Este noticiero conoció que, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, esa organización criminal estaría adoctrinando y reclutando a jóvenes recién graduados de programas como Ingeniería Electrotécnica, de Sistemas y Mecatrónica.

Sin embargo, estos jóvenes no llegarían a las filas por voluntad; a quienes no convencen, los estarían obligando.

El propósito de esta nueva estrategia del grupo armado sería poner el conocimiento y la capacidad técnica de estos profesionales al servicio de la guerra, con el fin de fabricar sus propios drones, dejar de comprar equipos comerciales que pueden ser rastreados por inteligencia y desarrollar aeronaves no tripuladas con mayor capacidad de carga de explosivos.

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Drones serían fabricados y distribuidos desde Venezuela

Otro de los puntos preocupantes es que, según los informes, estos aparatos estarían siendo fabricados en zonas con campamentos del ELN en territorio venezolano, desde donde serían distribuidos a los diferentes frentes de del grupo terrorista en Colombia.

Es decir, ya no se trataría solamente de adquirir tecnología para atacar, sino de desarrollarla, perfeccionarla y ponerla al servicio de una organización terrorista.

Por ahora, las autoridades temen que esta nueva amenaza traslade la confrontación armada a otro nivel: el de la fabricación propia de armamento tecnológico al cual ya inteligencia militar, tiene en la mira.