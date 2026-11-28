El trabajo conjunto de Interpol y la Dijín terminó con la captura por circular roja del excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en la isla Lanzarote, de Canarias.

Las autoridades colombianas lo pedirán en extradición para que responda por los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

Como parte de la investigación, llegaron a la Fiscalía chats y testimonios de allegados a las víctimas, una menor de ocho años y su madre, que instauró la denuncia en julio de 2026.

Detalles del abogado de las víctimas son estremecedores:

En diálogo con Noticias RCN, el abogado de las víctimas Julián Quintana advirtió que se trataría de “la presunta violación de una niña de tan solo ocho años. Cuando logramos hablar con la madre y conocer de manera directa las evidencias, (nos dimos cuenta de que es) una cosa terrorífica, inadmisible”.

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Insiste en que las pruebas en contra del excandidato presidencial resultan irrefutables, entre ellas, un dictamen de la Asociación Niños de Papel al que tuvo acceso Noticias RCN, que revela que la menor se enfrenta a un cuadro de depresión, a sus once años.

Pero no es todo. Reveló que los hechos habrían ocurrido cuando “la madre, obviamente cayendo en el engaño, cometió el error de llegar a un apartamento en la ciudad de Santa Marta con Carlos Caicedo y allí, lamentablemente, es cuando se produjeron los hechos. Ella salió un momento a revisar algunas cosas de un domicilio que había llegado y al regresar se encontró con una escena terrible”.