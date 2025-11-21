Colombia realizó su mayor incautación de drogas de los últimos diez años en un solo operativo

En el puerto de Buenaventura, uno de los enclaves más disputados por las bandas narcotraficantes en el Pacífico colombiano, las autoridades hallaron 14 toneladas de cocaína, un golpe que el presidente Gustavo Petro calificó como “la incautación más grande de la Policía de Colombia en la última década”.

El cargamento, oculto en un galpón y mezclado con yeso, estaba destinado a Países Bajos, según confirmó el Ministerio de Defensa.

El operativo se desarrolló, de acuerdo con el mandatario, “sin un solo muerto”, en medio de un clima tenso entre Bogotá y Washington, que ha reprochado a Petro la falta de resultados en materia antidrogas y ha impuesto sanciones financieras, además de retirar a Colombia de su lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico.

El hallazgo, ocurrido en el país que más cocaína produce en el mundo, llega a apenas nueve meses del fin del actual gobierno.

¿Cuánta droga ha sido incautada en el puerto de Buenaventura?

Las autoridades detallaron que la droga se encontraba distribuida en decenas de sacos de 50 kilos dentro de un contenedor contaminado. “La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, logró la incautación de 14 toneladas de clorhidrato de cocaína, cargamento que provenía de la zona norte del país y tenía como destino Países Bajos”, informó la institución, explicando que el resultado fue posible gracias a labores de perfilación y al uso del binomio canino.

En imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa se observa el trabajo de los perros rastreadores utilizados para identificar el estupefaciente.

“Es importante destacar los resultados históricos obtenidos por los policías antinarcóticos en el puerto de Buenaventura, donde a la fecha se han decomisado 39 toneladas 741 kilos de clorhidrato de cocaína, lo que representa un incremento del 59 % en comparación con el año anterior”, señalaron las autoridades, en un mensaje que busca mostrar fortaleza en el frente antidrogas justo cuando la relación con la Casa Blanca atraviesa uno de sus momentos más complejos.