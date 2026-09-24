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Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán argumentando temas de "seguridad nacional y hemisférica"

El comunicado emitido por la Cancillería colombiana aclara que las relaciones consulares con la nación islámica seguirán funcionando como siempre.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
04:40 p. m.
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Mediante un comunicado la Cancillería anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Irán, argumentando temas de "seguridad nacional y heminsférica".

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De acuerdo con la misiva, la decisión se formalizó desde el pasado 19 de septiembre, pocos días antes del viaje del vicepresidente José Manuel Restrepo a Nueva York para participar de las reuniones del Escudo de las Américas y la Asamblea General de la ONU.

Colombia señala a Irán de aliasre con terroristas

La Cancillería aseguró que la decisión responde a "los pilares que guían la política exterior del Gobierno" en temas de seguridad y lucha contra el crimen transnacional, aludiendo los presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas internacionales.

El comunicado también se refiere a "violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países del conflicto de Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucció de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear".

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Esta determinación, que alinea al gobierno de De la Espriella con los intereses de Washington, acaban con más de 50 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y el país persa.

Relaciones consulares con Iran seguirán

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que las relaciones consulares continuarán con normalidad, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Sobre estas medidas serán informadas las autoridades iraníes.

Colombia declara grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

Tras el anuncio sobre la ruptura de relaciones dilpomáticas, el gobierno colombiano declaró como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), debido al "grave peligro para la paz y seguridad internacional" que representa.

"Colombia reforzará sus medidas de control y seguridad para impedir el ingreso a su territorio de personas asociadas con el CGRI".

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