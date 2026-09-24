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Colombia elimina requisito de visa con exótico país intercontinental: conozca de cuál se trata y desde cuándo aplicará la medida

La medida se logró en el marco de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York.

Eliminan requisito de visa entre Colombia y Azerbaiyán.
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
04:14 p. m.
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Colombia y Azerbaiyán han logrado un histórico acuerdo que elimina el requisito de visa entre ambos países para ciudadanos con pasaportes ordinarios; el tratado se hizo realidad en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en un trabajo conjunto entre los cancilleres de ambas naciones.

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Según la Cancillería de Colombia, esta nueva medida facilitará la movilidad entre los dos países, permitirá una activación turística, cultural y comercial, además de fomentar intercambios académicos; también se verá beneficiada la cooperación comercial, ya que productores y exportadores colombianos podrán asistir presencialmente y tener nuevas oportunidades de mercado.

¿Desde cuándo entrará en vigor la medida?

La entidad colombiana informó que la medida no está vigente todavía y será aplicada "una vez se realice el intercambio de especímenes de los pasaportes y de las correspondientes notas verbales". Actualmente, los colombianos que quieran viajar al país euroasiático deben tramitar una visa electrónica que tiene un valor aproximado de 30 dólares.

¿Dónde queda Azerbaiyán?

El país al que los colombianos podrán entrar sin necesidad de visa está ubicado en el Cáucaso, frontera entre Europa Oriental y Asia Occidental, y limita con la costa del mar Caspio. Además, ofrece una interesante ubicación geográfica al limitar con Rusia, Georgia, Armenia e Irán. De este modo, turistas y aventureros tienen la posibilidad de acercarse a diferentes culturas.

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El idioma oficial es el azerí y su capital es Bakú, la ciudad más grande del país y principal centro financiero. Justamente la capital es el principal destino turístico de Azerbaiyán, donde se puede observar una ciudad ultramoderna junto con edificaciones históricas.

Otro de los atractivos de este exótico destino es la cantidad de volcanes de lodo que alberga, siendo una de las capitales que cuenta con casi la mitad del total de este tipo de volcanes que existen en el mundo.

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