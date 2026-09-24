Reclusos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico serán trasladados por orden presidencial

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó este jueves el traslado de 76 personas privadas de la libertad señaladas de tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Ordenan traslado de 76 reclusos

La orden del mandatario al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se da luego de la crítica situación que se viene registrando en Santa Marta tras la muerte de alias Cholo, cabecilla de las ACSN.

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Según la información compartida por la Presidencia de la República, los privados se encuentran actualmente recluidos en cárceles de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Sin embargo, la orden es que sean trasladados a otros centros penitenciarios que cuenten con pabellones de máxima seguridad.

“Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país”, señaló el mandatario.

La instrucción se da en medio de una estrategia que viene implementando la administración De la Espriella para impedir que los criminales sigan liderando acciones violentas desde las cárceles.

Cabe mencionar que anteriormente, el presidente ya había ordenado el traslado de más reclusos e incluso funcionarios públicos actualmente condenados por la justicia.

También, de peligrosas figuras como Édgar de Jesús Orrego, alias Firu, señalado como cabecilla de las disidencias de las Farc. Este sujeto ya fue trasladado desde la cárcel La Picota hacia un establecimiento de máxima seguridad, luego de que se conocieran denuncias relacionadas con comunicaciones irregulares que habría sostenido desde su lugar de reclusión.

¿Qué ocurre en Santa Marta?

La seguridad de la capital del Magdalena se ha visto afectada en los recientes días luego de las amenazas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El grupo armado anunció un paro armado luego que le dieran de baja su cabecilla, ‘Cholo’.

Durante el operativo que logró su muerte y que contó con el apoyo de agentes de Estados Unidos, también fue dado de baja alias Comando 57 también conocido como ‘Pollo’, jefe de seguridad de las ACSN.

En respuesta, el presidente ordenó la militarización de la capital del Magdalena y viajó, personalmente, para liderar el puesto de mando unificado.

“Hoy, en Santa Marta, tendremos más de 500 soldados, porque he ordenado militarizar la ciudad y más de 600 policías. Ese pie de fuerza también se va a aumentar en el municipio de Ciénaga, porque no están solos. Hay un Gobierno que se preocupa por este departamento, por sus municipios y, por supuesto, por su gente", aseguró el Mandatario.