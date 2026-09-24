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Cali vs. Santa Fe: fecha y hora de la gran final de la Liga Femenina

¿Cuándo se juega la final entre Deportivo Cali y Santa Fe? Todos los detalles para ver la final de la Liga Femenina.

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Foto: Deportivo Cali-Santa Fe

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
05:05 p. m.
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Deportivo Cali y Santa Fe definirán a la campeona de la Liga Femenina 2026 este sábado 26 de septiembre. Las ‘azucareras’ llegan con ventaja 3-2 tras ganar la ida en Tunja.

La gran final de la Liga Femenina BetPlay 2026 tendrá su capítulo definitivo este sábado. Deportivo Cali recibirá a Independiente Santa Fe en el estadio de Palmaseca, para definir al nuevo campeón del fútbol femenino colombiano.

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El partido de ida se disputó el miércoles 23 de septiembre en el estadio La Independencia de Tunja, luego de que Santa Fe no pudiera utilizar El Campín para este compromiso.

En ese encuentro, Cali se impuso 3-2 con goles de Jessica Bermeo, Ingrid Guerra y Melanin Aponzá. Santa Fe reaccionó antes del descanso gracias a un doblete de Mariana Zamorano, pero no consiguió igualar el marcador en el segundo tiempo.

¿Cuándo juegan Cali y Santa Fe la final de la Liga Femenina?

El partido de vuelta se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 6:00 p. m., en el estadio Deportivo Cali de Palmaseca.

La serie está abierta, aunque el conjunto vallecaucano tiene una ventaja mínima en el marcador global.

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Para Santa Fe, un triunfo por un gol llevaría la definición a los penaltis, mientras que una victoria por dos o más tantos le permitiría quedarse con el título. Cali, por su parte, se consagrará campeón si mantiene la ventaja o amplía la diferencia.

¿Dónde ver la final entre Deportivo Cali y Santa Fe?

El partido podrá seguirse en Colombia por Win Sports y también estará disponible a través de Win Play.

El duelo tendrá además un ingrediente histórico: Cali y Santa Fe llegan a la definición con tres títulos de Liga Femenina cada uno. El equipo que levante el trofeo en Palmaseca quedará como el club más ganador del torneo.

Será, además, la cuarta final entre ambos equipos. Las tres anteriores terminaron con título para Deportivo Cali, en las ediciones de 2021, 2024 y 2025.

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La cita está programada para las 6:00 de la tarde del sábado. En Palmaseca se conocerá finalmente quién se queda con la estrella de la Liga Femenina 2026.

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