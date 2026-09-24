Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol: Junta Directiva lo eligió

La Junta Directiva de Ecopetrol eligió este jueves a Joaquín Gutiérrez Caballero como presidente de la compañía más importante de Colombia. Gutiérrez es conocido por su desempeño como gerente de campaña del presidente Abelardo de la Espriella junto con Carlos Suárez, actual presidente de la Junta.

Joaquín Gutiérrez llega a la presidencia de Ecopetrol con el impulso que le dio el alza en la cotización del Brent a las utilidades semestrales de la compañía, que alcanzaron los $9 billones, una cifra equivalente a la obtenida durante todo 2025.

Sin embargo, su principal desafío será retomar la exploración y explotación de hidrocarburos en medio de la creciente necesidad de garantizar el suministro de gas para atender la demanda nacional.

Resultados financieros impulsan el inicio de su gestión

Los más recientes resultados financieros de Ecopetrol reflejan un desempeño sólido. Durante el último trimestre, los ingresos llegaron a $40,2 billones, lo que representó un incremento del 35 % frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el Ebitda alcanzó los $17,7 billones, con un crecimiento del 59 %, mientras que la utilidad neta se disparó 235 %, al pasar de $1,81 billones a $6,1 billones entre abril y junio.

Producción, el principal desafío

A pesar de los buenos resultados financieros, la producción de hidrocarburos continúa siendo uno de los puntos más sensibles para la petrolera estatal. En el último trimestre, Ecopetrol registró una producción de 705.000 barriles diarios de petróleo, la más baja de los últimos cuatro años.

La posesión de Gutiérrez está prevista para este viernes en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, ciudad de la que es oriundo. Al acto también asistiría el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La llegada de Gutiérrez también marca un cambio en el proceso de selección de los máximos directivos de la compañía. En esta ocasión, la Junta Directiva decidió no acudir al mecanismo de firmas cazatalentos que Ecopetrol venía utilizando desde 2007 para apoyar la búsqueda de candidatos a la presidencia.

Aunque este procedimiento no es obligatorio, había sido adoptado tras el ingreso de la empresa al mercado de valores de Nueva York como parte de las prácticas de gobierno corporativo.

La designación se produce nueve días después de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 15 de septiembre, en la que fue aprobada la nueva Junta Directiva de Ecopetrol con base en la plancha presentada por la Nación, accionista mayoritario de la compañía.

Experiencia profesional de Joaquín Gutiérrez

Joaquín Gutiérrez Caballero es administrador de empresas y cuenta con tres especializaciones: gerencia de proyectos de telecomunicaciones, derecho de las telecomunicaciones y gerencia de servicios de salud.

De acuerdo con la información compartida por la compañía, ha desarrollado una trayectoria enfocada en la planeación, organización, dirección y gestión de organizaciones, asumiendo retos en distintos sectores productivos y promoviendo la generación de valor a través de equipos especializados.

Según Joaquín Gutiérrez Caballero, su experiencia profesional se ha consolidado en sectores como el jurídico, la salud, la construcción, la agricultura y la ganadería.

La compañía destacó que su gestión se ha caracterizado por identificar oportunidades, estructurar organizaciones y orientar capacidades hacia resultados sostenibles, bajo una visión administrativa basada en la disciplina, la eficiencia y el cumplimiento de objetivos.