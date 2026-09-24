Cayó Yolima Murgas, pareja de alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

En horas de la tarde de este 24 de septiembre, en medio de un operativo adelantado por la Sijín de la Policía, se logró debilitar a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la estructura criminal en la que delinquía el abatido ‘Bendito Menor’.

RELACIONADO Ministerio de Defensa aclaró la versión sobre el joven de 18 años que murió en medio del operativo contra alias Cholo

En esta acción fue capturada Yolima Murgas, pareja de Fredy Castillo, alias Pinocho, cabecilla de esta organización criminal, de la que también hacía parte alias Cholo.

Junto a ella fueron capturadas otras 12 personas. En este momento se desarrolla un plan candado en la frontera ante posible fuga de alias Pinocho hacia Venezuela.

Capturan a alias Yolima, la pareja de alias Pinocho, cabecilla de las ACSN

El presidente Abelardo de la Espriella, entregó detalles de la captura de Yolima Murgas.

En dos operativos simultáneos en Santa Marta y Ciénaga, la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas, entre ellas está alias Yolima, compañera sentimental del narcoterrorista alias Pinocho, cabecilla principal de la estructura.

Explicó que en las diligencias se incautaron cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de $29 millones en efectivo.

En el lugar donde fue capturada Yolima Murgas fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de Freddy Castillo, alias Pinocho.

La Fiscalía judicializaría en las próximas horas a la pareja del cabecilla de la ACSN por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

¿Quién es alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra?

Freddy Castillo, conocido como alias Pinocho fue extraditado a Colombia desde España el 26 de abril de 2023, tras ser solicitado por las autoridades por el delito de concierto para delinquir.

Alias Pinocho o ‘El Ganadero’ hace parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), quien es señalado de distintos delitos, entre ellos el crimen de un líder social.

En enero de 2023, a través de una resolución, la presidencia de Gustavo Petro lo incluyó en los diálogos exploratorios de paz para un eventual sometimiento a la justicia.