CANAL RCN
Colombia

Fuerzas militares de Colombia salieron reconocidas en importante ranking mundial: ¿De qué se trata?

Se reveló el más reciente listado de las fuerzas militares más poderosas del planeta. ¿Cómo le fue a Colombia?

Foto: Archivo AFP

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 21 de 2026
08:08 a. m.
Hace pocos días, Global Firepower dio a conocer el ranking de las fuerzas militares más poderosas del planeta, basándose en la puntuación PowerIndex.

La clasificación toma en cuenta varios aspectos, tales como cantidad de unidades, situación financiera del país, capacidades logísticas, ubicación geográfica y desarrollo nacional. Los primeros puestos se los llevaron las llamadas potencias.

Estados Unidos, Rusia y China en el top 3

El podio lo lideró Estados Unidos, destacándose por su liderazgo a nivel mundial y la fuerza de combate. Se ha mantenido en el primer lugar desde hace varios años y su poderío se ha visto reflejado en el despliegue en el Caribe y Pacífico.

La segunda casilla fue para Rusia y los expertos recordaron el impacto que ha tenido en el conflicto con Ucrania que completa cuatro años. Además, se menciona el apoyo a Venezuela y Siria.

Asia se llevó los tres siguientes lugares con China, India y Corea del Sur. Para el caso del primero, resalta sus capacidades y la base industrial. Francia quedó en sexta posición, superando a Japón y al Reino Unido.

Colombia, la tercera mejor en el continente

El top 10 lo cerraron Turquía e Italia. Después aparecieron Brasil, Alemania, Indonesia, Pakistán, Israel, Irán, Australia, España, Egipto y Ucrania.

Ahora bien, ¿cómo le fue a Colombia? Quedó en el número 43 de los 145, aunque fue el cuarto si solo se cuentan las naciones de la región. Por arriba estuvieron Brasil, Argentina y México.

Colombia recibió buenas calificaciones en tres ítems: recurso humano o mano de obra, sector financiero y fuerza aérea. Importante recordar que, en 2025, se cerró el contrato con la empresa sueca Saab para la adquisición de aviones Gripen E/F, los cuales garantizar la seguridad por los aires en varias décadas y serán el reemplazo de los Kfir.

