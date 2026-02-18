Ejército desmantela seis minas ilegales de oro y maquinaria que serían del ELN en Cauca

En una operación militar desarrollada en la vereda La Marcela, zona rural de El Patía, Cauca, tropas del Ejército Nacional intervinieron seis minas ilegales de oro que, según información oficial, estaban al servicio del frente Manuel Vázquez Castaño del ELN.

El general Alirio Aponte, comandante de la XXIX Brigada, explicó que desarticularon “una red de minería ilegal que generaba más de 4.500 millones de pesos mensuales destinados al sostenimiento de actividades criminales y terroristas”.

Golpe a la infraestructura minera ilegal

Durante la operación fueron destruidas tres retroexcavadoras, dos dragas, una clasificadora, ocho motores industriales y combustible utilizado en la explotación ilícita. La maquinaria, avaluada en cerca de 1.500 millones de pesos, fue neutralizada en el terreno.

De acuerdo con el reporte militar, la infraestructura ilegal producía alrededor de 3 kilogramos de oro al mes, equivalentes a 4.500 millones de pesos, recursos que fortalecían las finanzas del grupo armado.

“Su neutralización impacta directamente a una producción estimada de 3.000 gramos de oro mensual, recursos que eran destinados a financiar acciones criminales en la región”, señaló el oficial.

Protección ambiental y seguridad regional

El Ejército destacó que además del golpe a las finanzas del ELN, la operación contribuye a la protección del medio ambiente, al preservar fuentes hídricas y suelos afectados por la minería ilegal.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones sostenidas y coordinadas para desarticular las fuentes de financiación de los grupos armados organizados, proteger el territorio y garantizar la seguridad y la tranquilidad de las comunidades del sur del Cauca”, concluyó el general Aponte.