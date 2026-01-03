Colombia se ofreció como mediador para una salida diplomática a la crisis en Venezuela

Este sábado 3 de enero el mundo se paralizó tras confirmar la captura de Nicolás Maduro. Esto, luego de una operación militar realizada por Estados Unidos en Venezuela.

Colombia se pronunció tras captura de Nicolás Maduro

Desde que se conoció la información, diversas figuras políticas y mandatarios de todas las partes del mundo han reaccionado. Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro, quien publicó a través de su cuenta oficial de X un mensaje rechazando lo ocurrido.

El jefe de Estado aseguró que “observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

“Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, añadió.

Por otro lado, la Cancillería publicó un comunicado en el que expresó la disposición del país de actuar como mediador para facilitar una salida diplomática a la crisis en Venezuela.

En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la necesidad de privilegiar el diálogo y el multilateralismo para evitar una escalada regional.

Colombia se ofrece como mediador frente a la crisis de EE. UU. y Venezuela

“De igual forma, Colombia ofrece sus oficios mediadores para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano ante la injerencia de gobiernos extranjeros”.

Cabe mencionar que el Gobierno anunció la implementación de un despliegue de la fuerza pública en la frontera, el fortalecimiento de la capacidad asistencial ante un eventual aumento de flujos migratorios y la activación de la embajada y los consulados colombianos en Venezuela para brindar protección a los connacionales.