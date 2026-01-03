Fuentes revelan que la CIA contó con apoyo interno en Venezuela para rastrear a Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló detalles de la operación militar que se realizó en las recientes horas en Venezuela y afirmó que presenció “en directo” la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante un ataque que calificó como “muy bien organizado” y comparable a un “show televisivo”.

RELACIONADO Estados Unidos aseguró que nadie del régimen de Nicolás Maduro retomará el poder

Revelan detalles de la operación militar en Venezuela

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, declaró Trump en una entrevista con la emisora Fox News. El mandatario republicano aseguró que la operación fue ejecutada sin bajas estadounidenses.

Trump sostuvo que, tras la captura de Maduro, Estados Unidos no permitirá que “nadie retome donde él lo dejó” y afirmó que Washington tendrá un papel directo en una eventual transición política en Venezuela.

“Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, señaló, al tiempo que aseguró que la operación de las fuerzas especiales demostró que su país “no iba a dejarse intimidar”.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con la operación citadas por Reuters, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contaba con una fuente dentro del gobierno venezolano que ayudó a rastrear y localizar al presidente Maduro, lo que habría sido clave para el éxito de la misión.

En la misma entrevista, Trump confirmó que, tras ser capturados, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al buque estadounidense Iwo Jima, desplegado en aguas del Caribe. Desde allí, ambos serán llevados a Nueva York, donde enfrentan cargos judiciales.

“Serán llevados a Nueva York y fueron acusados”, afirmó el presidente estadounidense, reforzando que el proceso judicial se desarrollará en tribunales federales de ese distrito.

Confirman que Nicolás Maduro ya fue imputado en EE. UU.

Esta misma información fue confirmada por la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, quien, a través de su cuenta de X, indicó que Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos relacionados con narcotráfico y delitos contra la seguridad estadounidense.

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.