CANAL RCN
Internacional Video

Primera foto oficial de Nicolás Maduro capturado: Donald Trump la hizo pública

Salió a la luz la primera fotografía de Nicolás Maduro capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
11:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Salió a la luz la primera fotografía de Nicolás Maduro capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos este sábado 3 de enero. Tras años de tensiones geopolíticas y recompensas millonarias, la imagen oficial de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense se hizo pública, marcando el fin del régimen.

🔴 EN VIVO: minuto a minuto de la caída de Nicolás Maduro tras operación militar de EE.UU. en Venezuela
RELACIONADO

🔴 EN VIVO: minuto a minuto de la caída de Nicolás Maduro tras operación militar de EE.UU. en Venezuela

En la captura, se observa al líder chavista en una situación de vulnerabilidad absoluta, lejos de los estrados y desfiles militares que solía encabezar en Caracas.

Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"
RELACIONADO

Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"

La foto la hizo oficial el presidente Donald Trump en Truth Social, confirmando visualmente el éxito de la incursión aérea que sacudió la capital venezolana durante la madrugada.

Esposado y en sudadera: primera foto de Maduro capturado

En el registro fotográfico, Maduro aparece vistiendo una sudadera, lo que sugiere que la operación de las fuerzas especiales fue tan sorpresiva que no dio margen a una respuesta organizada por parte de su anillo de seguridad.

El líder del régimen de Venezuela aparece esposado, custodiado de cerca por agentes militares de unidades élite de los Estados Unidos.

Fuentes revelan que la CIA contó con apoyo interno en Venezuela para rastrear a Nicolás Maduro
RELACIONADO

Fuentes revelan que la CIA contó con apoyo interno en Venezuela para rastrear a Nicolás Maduro

La fotografía fue tomada en una ubicación segura poco antes de que el detenido fuera trasladado a suelo estadounidense, donde la fiscal general Pam Bondi espera para iniciar el proceso judicial por cargos de narcoterrorismo.

Arrestaron a Nicolás Maduro en un operativo militar

La difusión de esta imagen no solo ha servido para disipar rumores de desinformación, sino que ha generado un terremoto en las plataformas digitales.

Primera foto Maduro capturado
Foto: Donald Trump

Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país, escribió Donald Trump en Truth Social confirmando la captura del venezolano.

Esta imagen se ha convertido en el símbolo de la caída del chavismo. La "Primera Combatiente", Cilia Flores, también se encontraría bajo custodia en condiciones similares, a la espera de la conferencia de prensa programada en Mar-a-Lago, donde se espera que se revelen más archivos multimedia de la histórica captura.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Venezuela

Fuentes revelan que la CIA contó con apoyo interno en Venezuela para rastrear a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro

Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"

Otras Noticias

Venezuela

Reacciones de famosos venezolanos tras captura de Nicolás Maduro: "Se nos hizo realidad"

Famosos venezolanos se pronunciaron en las redes sociales con euforia para celebrar la captura de Nicolás Maduro.

Venezuela

Colombia despliega la fuerza pública en la frontera con Venezuela tras operación de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro confirmó que además fue desplegada fuerza asistencial en caso de que haya entrada masiva de refugiados.

Fútbol Profesional Colombiano

Exjugador de Millonarios se fue con todo contra el club embajador: "no hice nada"

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos