Primera foto oficial de Nicolás Maduro capturado: Donald Trump la hizo pública

Salió a la luz la primera fotografía de Nicolás Maduro capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos este sábado 3 de enero. Tras años de tensiones geopolíticas y recompensas millonarias, la imagen oficial de Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense se hizo pública, marcando el fin del régimen.

En la captura, se observa al líder chavista en una situación de vulnerabilidad absoluta, lejos de los estrados y desfiles militares que solía encabezar en Caracas.

La foto la hizo oficial el presidente Donald Trump en Truth Social, confirmando visualmente el éxito de la incursión aérea que sacudió la capital venezolana durante la madrugada.

Esposado y en sudadera: primera foto de Maduro capturado

En el registro fotográfico, Maduro aparece vistiendo una sudadera, lo que sugiere que la operación de las fuerzas especiales fue tan sorpresiva que no dio margen a una respuesta organizada por parte de su anillo de seguridad.

El líder del régimen de Venezuela aparece esposado, custodiado de cerca por agentes militares de unidades élite de los Estados Unidos.

La fotografía fue tomada en una ubicación segura poco antes de que el detenido fuera trasladado a suelo estadounidense, donde la fiscal general Pam Bondi espera para iniciar el proceso judicial por cargos de narcoterrorismo.

Arrestaron a Nicolás Maduro en un operativo militar

La difusión de esta imagen no solo ha servido para disipar rumores de desinformación, sino que ha generado un terremoto en las plataformas digitales.

Foto: Donald Trump

Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país, escribió Donald Trump en Truth Social confirmando la captura del venezolano.

Esta imagen se ha convertido en el símbolo de la caída del chavismo. La "Primera Combatiente", Cilia Flores, también se encontraría bajo custodia en condiciones similares, a la espera de la conferencia de prensa programada en Mar-a-Lago, donde se espera que se revelen más archivos multimedia de la histórica captura.