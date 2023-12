Colombia será sede de la COP16 sobre Biodiversidad en el 2024

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia será sede de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, COP16, que se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre del 2024.

La información fue confirmada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien recalcó que delegaciones de por lo menos 200 países llegarán a Colombia para discutir los retos en torno a la conservación de la biodiversidad del planeta.

La jefe de cartera agradeció, además, al secretario ejecutivo de la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU, David Cooper, por "ver en Colombia una potencia mundial de la vida y la biodiversidad".

We are all looking forward to COP-16 in Colombia!🇨🇴 A critical step on the path to acheive the goals and taregts of the #KMGBF. My thanks to@petrogustavo and @susanamuhamad for their inspiring leadership. #AgreementtoAction. https://t.co/k4fEO4JPGs