Colombia seguirá en el Consejo de Seguridad de la ONU y mantendrá apoyo a la Misión de Verificación

Colombia mantiene una participación activa en los escenarios multilaterales de las Naciones Unidas. Uno de ellos es el Consejo de Seguridad, órgano encargado de abordar asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales.

En este escenario, el país participa en discusiones, negociaciones y construcción de acuerdos junto con otros Estados miembros. De acuerdo con el canciller Omar Bula, esta participación continuará durante el tiempo que Colombia mantenga su condición de miembro no permanente.

A esto se suma el acompañamiento que el país viene realizando a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, vinculada al seguimiento de los procesos relacionados con la paz en Colombia.

El Gobierno mantendrá su respaldo a los mecanismos de paz

El canciller explicó que desde la Cancillería se han revisado diferentes mecanismos de cooperación destinados a respaldar los objetivos de paz.

Bula señaló que este análisis se ha realizado en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), el Departamento Nacional de Planeación y dentro del Sistema Nacional de Cooperación Internacional.

Según el funcionario, uno de los mecanismos revisados es el Fondo Multidonante, que cuenta con la participación de diferentes sectores.

En el caso del Fondo Multidonante, un mecanismo tripartito que tiene la participación tanto del Gobierno Nacional, del Sistema de Naciones Unidas, como de la sociedad civil y [...] con las opiniones obviamente directas de las comunidades.

Para el canciller, esta estructura permite que las decisiones y programas relacionados con la paz tengan en cuenta diferentes perspectivas, incluida la de las comunidades involucradas.

Cancillería dice que los programas están dando resultados

Bula aseguró que los programas analizados por la Cancillería están mostrando resultados que, a su juicio, justifican su continuidad.

Los programas que he logrado ver y que hemos analizado en Cancillería son programas que están dando buenos resultados y que creo que deben continuar.

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En ese sentido, aseguró que el Gobierno Nacional seguirá respaldando estos mecanismos de cooperación.

La postura anunciada por el canciller implica mantener el acompañamiento a iniciativas que buscan avanzar en los objetivos de paz mediante la articulación entre entidades estatales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades.

Colombia seguirá participando en las decisiones sobre paz y seguridad

El otro frente destacado por Bula es la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El canciller aseguró que el país continuará interviniendo activamente en las discusiones de este organismo, especialmente en asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales.

Colombia seguirá participando activamente en las decisiones sobre paz y seguridad internacionales, en la negociación de resoluciones, en la construcción de consensos dentro del Consejo de Seguridad y con otros miembros de las Naciones Unidas.

Esto significa que Colombia continuará interviniendo en las conversaciones en las que los países miembros buscan construir posiciones comunes y definir respuestas frente a diferentes asuntos de seguridad y paz a nivel internacional.

La Misión de Verificación también seguirá siendo un tema central

Dentro de esta agenda internacional, Bula destacó especialmente la relación entre el Consejo de Seguridad y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

El funcionario explicó que este es un asunto recurrente dentro del Consejo de Seguridad y que está directamente relacionado con los procesos de paz que se desarrollan en el país.

Por ello, Colombia continuará participando en las discusiones y decisiones que tengan relación con esta misión y con los asuntos de paz y seguridad que sean tratados en el organismo.