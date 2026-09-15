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Creador de contenido denunció haber sido víctima de estafa en Cartagena: pagó $400 mil por cuatro piña coladas

El turista aseguró que le ofrecieron las bebidas a un precio y posteriormente le cobraron $100.000 por cada una.

Estafa a influencer en Cartagena
Foto: redes sociales

Valentina Bernal

septiembre 15 de 2026
03:01 p. m.
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Una denuncia publicada en redes sociales volvió a poner sobre la mesa las quejas de algunos turistas por los precios que encuentran durante sus visitas a Cartagena.

En esta ocasión, un creador de contenido aseguró haber pagado $400.000 por cuatro piña coladas, después de que, según su relato, una persona le habría informado inicialmente un valor diferente al momento de ofrecerle las bebidas.

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El turista compartió su experiencia y aseguró que posteriormente acudió directamente al restaurante para comprobar cuál era realmente el precio que aparecía en su carta.

Creador de contenido pagó $400 mil por cuatro piña coladas

En un video difundido en redes sociales, el turista contó indignado lo que, según él, ocurrió durante su visita.

“Nos acaban de robar en Cartagena”, aseguró al comenzar su denuncia.

Según su relato, pidió cuatro piña coladas y, durante la conversación sobre el precio, habría recibido inicialmente una información distinta a la que terminó apareciendo en el cobro.

El turista afirmó que primero le habrían indicado que cada bebida costaba $45.000, pero posteriormente le informaron que el precio era de $100.000 por unidad.

Al multiplicar ese valor por las cuatro bebidas, la cuenta llegó a $400.000.

¿Qué hizo el turista al darse cuenta?

Después de realizar el pago, el turista decidió acudir directamente al restaurante para comprobar cuánto costaba realmente la bebida.

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Allí, según mostró en el video, encontró una carta en la que la piña colada aparecía con un precio de $45.000.

La diferencia entre ambos valores fue precisamente el motivo de su denuncia.

Si las cuatro bebidas hubieran tenido el precio que, según el turista, aparecía en la carta del restaurante, el total habría sido de $180.000, es decir, $220.000 menos de lo que terminó pagando.

Turista confrontó al vendedor que pretendía estafarlo

En otro momento de la grabación, el turista confrontó a la persona que, según su relato, le habría ofrecido las bebidas.

“Yo quiero que sea consciente, usted me dijo a mí...”, se escucha decirle durante el reclamo.

El denunciante también cuestionó que se hubiera manejado un precio diferente al que aparecía en la carta que posteriormente consultó directamente en el restaurante.

Tras contar lo ocurrido, aprovechó su publicación para advertir a otras personas que visiten Cartagena y recomendarles verificar previamente los precios antes de consumir o realizar un pago.

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