'Escro' se tatuó el nombre de Aida Victoria Merlano en el cuello

David Darville, conocido como 'Escro' y prometido de Aida Victoria Merlano, mostró un tatuaje con el nombre de la influencer en su cuello. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

La relación entre Aida Victoria Merlano y Escro volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que el creador de contenido mostrara un particular detalle que decidió llevar en su piel.

En fotografías y videos compartidos en plataformas digitales se puede observar el tatuaje ubicado en la zona del cuello. El diseño lleva escrito en vertical el nombre “AIDA VICTORIA”, un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja.

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El momento se sumó a la serie de demostraciones públicas de afecto que ambos han protagonizado desde que confirmaron su relación. Las imágenes del tatuaje comenzaron a circular entre usuarios que comentaron la decisión del streamer y reaccionaron al tamaño y la ubicación del diseño.

¿Qué se tatuó Escro en honor a Aida Victoria?

El tatuaje ocupa una zona bastante visible cuando el creador de contenido lleva el cabello corto. En las imágenes difundidas se distingue claramente el nombre completo de la influencer, escrito de manera vertical sobre la parte posterior del cuello.

Foto: captura pantalla FB Las Noticias Cartagena

Aida Victoria, por su parte, también mostró el tatuaje a través de sus historias de Instagram, acompañando una de las publicaciones con una canción de Rauw Alejandro. El gesto provocó nuevas reacciones entre quienes siguen de cerca el romance.

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El detalle tampoco resulta completamente inesperado para quienes conocen la historia de la pareja. Cuando Aida Victoria confirmó su relación con Escro a finales de julio, ya había contado que ambos se habían hecho tatuajes relacionados con su vínculo.

¿Quién es 'Escro', la pareja de Aida Victoria Merlano?

David Darville, conocido digitalmente como 'Escro', es un creador de contenido y streamer originario de Bahamas. Su relación con Aida Victoria comenzó a tomar fuerza después de varias apariciones juntos en transmisiones y publicaciones en redes sociales.

La pareja confirmó públicamente su relación en julio y pocas semanas después dio otro paso importante: el compromiso matrimonial. A mediados de agosto, Aida Victoria compartió imágenes de la propuesta y confirmó que se casaría con el creador de contenido.

Ahora, el tatuaje volvió a poner a ambos en el centro de la conversación digital. Mientras algunos seguidores interpretaron el gesto como una muestra de amor, otros debatieron en redes sobre la decisión de tatuarse el nombre de una pareja en una zona tan visible.

Por ahora, las fotografías y videos del tatuaje continúan generando comentarios y convirtiendo a Escro y Aida Victoria Merlano en protagonistas de una nueva tendencia en redes sociales.

Este artículo fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un periodista.