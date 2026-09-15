Dólar sigue a la baja en Colombia: así cerró este martes 15 de septiembre en el mercado

El mercado cambiario colombiano registró una tendencia a la baja, con la divisa estadounidense cerrando la jornada con un comportamiento que vuelve a poner la atención sobre el soporte de los $3.100 pesos.

Durante la jornada spot, la moneda extranjera operó con un precio de cierre en promedio de $3.100,51 COP, lo que marcó una ligera diferencia frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial fijada para la fecha en $3.109,30 COP. El movimiento de la divisa mostró un rango estrecho pero volátil, registrando un precio mínimo de $3.089,50 COP y un máximo de $3.117,00 COP durante las transacciones.

En total, el mercado negoció un volumen significativo a través de 1.758 operaciones que sumaron cerca de US$1.161 millones, evidenciando la constante actividad y el reacomodamiento de posiciones por parte de los actores del mercado local.

¿Cómo se cotizará mañana en el mercado de compra y venta?

Para la jornada de mañana, las proyecciones técnicas y el comportamiento del mercado spot anticipan que la divisa mantendrá una alta sensibilidad alrededor del soporte psicológico de los $3.100 pesos.