Emblemático mirador en el Eje Cafetero será demolido como consecuencia del terremoto

Después del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, miles de estructuras y edificaciones se vieron afectadas por el fuerte movimiento de la tierra y con el paso de los días, tras estudios de expertos, se han tenido que programar demoliciones incluso cuando se trata de construcciones históricas o representativas de cada ciudad.

El Eje Cafetero fue una de las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 7.4 y pueblos como Dosquebradas, Salento, Filandia, Quimbaya o Montenegro, famosos por la cantidad de planes turísticos que ofrecen, además de la arquitectura que atrae a personas de todas las regiones del país, sufrieron graves afectaciones debido a, precisamente, la antigüedad de sus edificaciones y construcciones.

Emblemático mirador de Filandia será demolido

En las últimas horas se conoció que en Filandia, considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia, se perderá un emblemático mirador y punto turístico que deberá ser demolido debido a las afectaciones que sufrió luego del terremoto; el Mirador Colina Iluminada, punto clave para poder tener grandes vistas del Quindío, no podrá ser reparado y el alcalde del municipio confirmó que deberá ser demolido.

“Los conceptos técnicos nos orientan a la demolición”, fueron las palabras del alcalde Duberney Pareja en entrevista para un programa radial; se confirmó que los estudios técnicos realizados por expertos determinaron que no se podrán realizar trabajos de reparación, ya que no se garantiza la seguridad en la zona afectada.

Golpe al turismo en Filandia

La demolición de esta importante estructura, además de representar una pérdida de valor histórico para el municipio, puede significar un golpe para el impacto turístico y cultural de uno de los pueblos más visitados en el país.

El mirador permanecía cerrado desde el 10 de agosto y también se confirmó que la Casa del Artesano, otro punto turístico de Filandia, también tendrá que ser demolida.