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Colombia

Emblemático mirador en el Eje Cafetero será demolido como consecuencia del terremoto

El alcalde del municipio lo confirmó después de los análisis realizados a las estructuras del monumento.

Demolerán famoso mirador del Eje Cafetero.
Foto: Alcaldía de Filandia

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
03:11 p. m.
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Después del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, miles de estructuras y edificaciones se vieron afectadas por el fuerte movimiento de la tierra y con el paso de los días, tras estudios de expertos, se han tenido que programar demoliciones incluso cuando se trata de construcciones históricas o representativas de cada ciudad.

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El Eje Cafetero fue una de las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 7.4 y pueblos como Dosquebradas, Salento, Filandia, Quimbaya o Montenegro, famosos por la cantidad de planes turísticos que ofrecen, además de la arquitectura que atrae a personas de todas las regiones del país, sufrieron graves afectaciones debido a, precisamente, la antigüedad de sus edificaciones y construcciones.

Emblemático mirador de Filandia será demolido

En las últimas horas se conoció que en Filandia, considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia, se perderá un emblemático mirador y punto turístico que deberá ser demolido debido a las afectaciones que sufrió luego del terremoto; el Mirador Colina Iluminada, punto clave para poder tener grandes vistas del Quindío, no podrá ser reparado y el alcalde del municipio confirmó que deberá ser demolido.

“Los conceptos técnicos nos orientan a la demolición”, fueron las palabras del alcalde Duberney Pareja en entrevista para un programa radial; se confirmó que los estudios técnicos realizados por expertos determinaron que no se podrán realizar trabajos de reparación, ya que no se garantiza la seguridad en la zona afectada.

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Golpe al turismo en Filandia

La demolición de esta importante estructura, además de representar una pérdida de valor histórico para el municipio, puede significar un golpe para el impacto turístico y cultural de uno de los pueblos más visitados en el país.

El mirador permanecía cerrado desde el 10 de agosto y también se confirmó que la Casa del Artesano, otro punto turístico de Filandia, también tendrá que ser demolida.

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